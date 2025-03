Murat Yakin se réjouit de voir Alvyn Sanches à l'oeuvre avec la Nati. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Mercredi matin, Murat Yakin a pris son téléphone et appelé Alvyn Sanches pour lui annoncer qu'il comptait le sélectionner pour le stage de la Nati, qui débutera lundi à Faro, et se terminera par deux matches amicaux contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg. Le problème: le sélectionneur national l'admet sans peine, sa maîtrise du français est compliquée. Et Alvyn Sanches, s'il a joué plusieurs années dans les sélections suisses juniors, ne parle pas un allemand parfait. Alors, les deux hommes sont passés par l'intermédiaire de... Ludovic Magnin pour se faire comprendre.

Dans les grandes lignes, ils se sont compris

«Oui, Ludo a assuré la traduction», a souligné Murat Yakin dans un sourire, tout en soulignant toutefois que, dans les grandes lignes, le jeune homme et lui se sont compris. «Il a tout de même saisi que je l'appelais pour lui proposer de nous rejoindre», a ajouté le sélectionneur national, très heureux de pouvoir compter sur l'un des meilleurs joueurs de Super League de la saison.

Alvyn Sanches va s'envoler lundi pour Faro et y toucher son premier équipement de la Nati A. Photo: keystone-sda.ch

Même si Alvyn Sanches n'est pas au top de sa forme depuis deux ou trois semaines, comme le Lausanne-Sport, il reste l'un des joueurs les plus électrisants de Super League, l'un des seuls capables de faire la différence sur un geste ou une accélération. Sa technique en mouvement, son agilité et son sens du dribble en font un joueur à part et il aura l'occasion de démontrer ses qualités tout d'abord à l'entraînement durant les quatre jours de stage à Faro, tout au sud du Portugal, puis, peut-être en Irlande du Nord (vendredi) et face au Luxembourg à Saint-Gall (mardi). Aura-t-il du temps de jeu? C'est probable, même si Murat Yakin n'a rien confirmé en public.

Une valeur marchande qui va encore augmenter

De toute façon, même s'il entrait en jeu, Alvyn Sanches ne serait lié en rien à la Nati, vu que ces deux matches sont amicaux. Il pourrait toujours choisir le Portugal par la suite, si d'aventure il était appelé bien évidemment, mais, en lui montrant son intérêt et en l'intégrant à la Nati, Murat Yakin a sans aucun doute marqué des points pour le futur. Et accessoirement fait augmenter sa valeur marchande, ce qui n'est pas une préoccupation pour le sélectionneur national, mais l'est déjà beaucoup plus pour Stéphane Henchoz. Le directeur sportif du LS peut espérer récolter un ou deux millions de plus au cas où Alvyn Sanches brillait dans les prochains jours avec la Nati.