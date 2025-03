Le fantastique Bulgare sera à la Praille samedi. Photo: BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Qui a pu oublier cette fameuse année 1999 du côté du Servette FC? Aucun amoureux du club, bien évidemment! Le titre de champion de Suisse reste le dernier remporté à ce jour par un club romand et le SFC a décidé d'honorer l'un de ses plus illustres représentants de l'époque, Martin Petrov.

Le Bulgare aura en effet une buvette baptisée à son nom dès ce samedi et la réception d'Yverdon Sport dans le cadre des 135 ans du club grenat. Le coup d'envoi aura lieu à 18h, mais de très nombreuses animations auront lieu avant. Parmi elles, l'inauguration de la «buvette Martin Petrov», de 17h15 à 17h35 derrière la Tribune Nord, sera l'un des moments forts. Le Servette FC a d'ailleurs imaginé deux boissons basées sur les goûts de son ancien attaquant. Un «Cocktail Grenat» composé de mout de Gamay et de Baccarat, et un Apple Strudel.

Le Bulgare offrira d'ailleurs les 30 premières boissons dans «sa» buvette après en avoir très officiellement coupé le ruban. Juste avant, avec neuf autres anciens joueurs emblématique, il aura participé à une séance de dédicaces de 16h à 16h30 sur l'esplanade Nord, accessible à tout un chacun.