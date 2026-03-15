Ce dimanche, le Lausanne-Sport s'est incliné face à Young Boys (0-2) et a, par la même occasion, fait une croix sur le top 6. L'entraîneur Peter Zeidler était déçu du scénario du match, après une expulsion côté vaudois.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sur les 9703 personnes présentes à la Tuilière, certaines ont peut-être regretté d'avoir passé leur dimanche après-midi devant ce Lausanne - Young Boys. Déjà car, après plusieurs jours de beau temps, les températures étaient glaciales sur les Plaines-du-Loup. Ensuite parce que le club préféré d'une grande majorité du public s'est incliné (0-2) et a sans doute dit adieu au top 6.

Après le match, Peter Zeidler était déçu de ne pas avoir offert un meilleur spectacle au public. «Devant presque 10'000 personnes, il faut montrer un autre visage», souffle l'entraîneur du LS. Surtout qu'à domicile, son équipe a actuellement de grandes peines: elle ne s'y est pas imposée en championnat depuis le 30 novembre de l'année dernière.

Un plan de match qui vacille

Face aux Bernois, les Vaudois ont réalisé une première partie de match plutôt correcte. «On aurait pu mieux jouer, mais on n'a pas trouvé le bon rythme», analyse Peter Zeidler. Le technicien allemand sait par contre ce qui a fait mal à son équipe. Dans un premier temps, l'ouverture du score d'Alvyn Sanches, deux minutes avant la pause. «À 0-0, on aurait pu mettre en place un plan pour la deuxième mi-temps», regrette-t-il.

Et au début de celle-ci, le Lausanne-Sport a dit adieu à tous ses espoirs. Un carton rouge contre Karim Sow (48e) et le doublé d'Alvyn Sanches dans la foulée (55e) les ont enterrés. «Après, c'était presque impossible de décrocher quelque chose face à une équipe comme YB, soupire l'entraîneur. Après le 2-0, c'était plutôt un match amical. C'est dommage, on avait vu cette rencontre comme une finale.»

Objectif maintien

Avec ce résultat, les chances pour le LS d'accrocher le top 6 sont quasi nulles (neuf points de retard et trois matches à jouer). «Mais il reste encore beaucoup de choses à jouer, prévient Peter Zeidler. Le maintien n'est pas encore assuré.»

Au-delà de cette mission qui devrait normalement ressembler à une formalité pour les Vaudois, l'Allemand aimerait voir de l'amélioration dans son équipe. «Il faut mieux jouer et progresser, tant au niveau individuel que collectif», ajoute-t-il.

Des regrets, il risque d'y en avoir quelques-uns lors de cette saison à la Tuilière. Tant en Coupe de Suisse (défaite face à Yverdon en 8es de finale), qu'en Conference League (élimination au stade des barrages face au Sigma Olomouc) ou en championnat. Sans top 6, le Lausanne-Sport ne va pas pouvoir vivre une nouvelle aventure européenne la saison prochaine. À voir si cela va booster les Vaudois en Super League. Mais avant ça, ils devront mathématiquement assurer leur maintien.