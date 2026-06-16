Jocelyn Gourvennec n'entend pas lâcher son dû. Licencié par le FC Nantes en 2024, l'actuel entraîneur du Servette FC réclame deux millions d'euros au FC Nantes.

Blick Sport

L'ancien entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, poursuit son bras de fer judiciaire avec son ancien employeur. Selon Ouest-France, une nouvelle audience s'est tenue mardi devant le Conseil des prud'hommes de Nantes, où l'actuel entraîneur du Servette FC réclame deux millions d'euros d'indemnités après son licenciement en 2024.

Arrivé à Nantes en mars 2024, Jocelyn Gourvennec n'était resté en poste que quatre mois avant d'être remercié pour «faute grave». Une décision que le technicien français conteste depuis lors.

Le FC Nantes justifie ce licenciement par les mauvais résultats sportifs enregistrés sous sa direction. Un argument que réfute son avocat, qui affirme que rompre un contrat à durée déterminée sur cette base n'est pas conforme à la loi. Selon lui, Jocelyn Gourvennec ainsi que trois autres salariés licenciés au même moment ont droit à une compensation financière.

Un dossier sensible pour le FC Nantes

Cette procédure intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le club nantais. Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison, le FC Nantes traverse une période financièrement compliquée. Comme l'a reconnu la directrice des ressources humaines du club lors de l'audience, une condamnation pourrait encore alourdir une situation économique déjà fragilisée par la descente. Le jugement est désormais attendu.