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Perdre, une faute grave?
L'entraîneur du Servette FC réclame deux millions à son ancien club

Jocelyn Gourvennec n'entend pas lâcher son dû. Licencié par le FC Nantes en 2024, l'actuel entraîneur du Servette FC réclame deux millions d'euros au FC Nantes.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
L'actuel entraîneur du Servette FC, Jocelyn Gourvennec, est en guerre avec son ancien club, auquel il réclame deux millions d'euros.
Photo: PIUS KOLLER
Blick Sport

L'ancien entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, poursuit son bras de fer judiciaire avec son ancien employeur. Selon Ouest-France, une nouvelle audience s'est tenue mardi devant le Conseil des prud'hommes de Nantes, où l'actuel entraîneur du Servette FC réclame deux millions d'euros d'indemnités après son licenciement en 2024.

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Arrivé à Nantes en mars 2024, Jocelyn Gourvennec n'était resté en poste que quatre mois avant d'être remercié pour «faute grave». Une décision que le technicien français conteste depuis lors.

Le FC Nantes justifie ce licenciement par les mauvais résultats sportifs enregistrés sous sa direction. Un argument que réfute son avocat, qui affirme que rompre un contrat à durée déterminée sur cette base n'est pas conforme à la loi. Selon lui, Jocelyn Gourvennec ainsi que trois autres salariés licenciés au même moment ont droit à une compensation financière.

Un dossier sensible pour le FC Nantes

Cette procédure intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le club nantais. Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison, le FC Nantes traverse une période financièrement compliquée. Comme l'a reconnu la directrice des ressources humaines du club lors de l'audience, une condamnation pourrait encore alourdir une situation économique déjà fragilisée par la descente. Le jugement est désormais attendu. 

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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