Le carnet de notes des joueurs du Servette FC

Le Servette FC a bien mieux terminé la saison qu'il ne l'a débutée. Et logiquement ses joueurs ont globalement progressé. La rubrique football de Blick Suisse romande délivre ses bons et ses mauvais points. Et élit son joueur de l'année.

Eliminé très tôt de la Coupe de Suisse, privé de toutes compétitions européennes en ayant grillé trois chances et sous la barre en championnat! Le Servette FC avait vécu une première partie de saison extrêmement compliquée, mais a largement redressé la barre au printemps, que ce soit dans les résultats ou dans la manière. La rubrique football de Blick Suisse romande livre son ressenti en cette fin de saison.

Attention: les notes sont celles de la saison globale, pas uniquement du deuxième tour. A la fin de chaque description est inscrite la note du premier tour, afin de voir quel joueur a progressé et, au contraire, lequel a regressé.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Joël Mall 3.5

Il a été meilleur au deuxième tour qu'au premier, jusqu'à sa blessure aux côtes. Jocelyn Gourvennec en avait refait son numéro 1 à la suite de la blessure de Jeremy Frick et il avait plutôt été convaincant jusqu'à ce fameux match contre Lucerne et sa sortie sur civière. Mais cette situation de concurrence ne convenait à personne, même si les deux hommes s'entendaient bien sur le plan personnel.

3 au premier tour.

Jeremy Frick 3.5

Lui aussi a été plutôt bon ce printemps, en tout cas meilleur qu'au premier tour. Mais pas suffisamment pour convaincre Jocelyn Gourvennec et John Williams de miser sur lui en tant que numéro 1 pour la saison prochaine. Il n'en reste pas moins que son retour dans les buts grenat pour la fin de saison a été propre.

3 au premier tour.

Téo Allix 4

Il joue juste, avec calme et sérénité, il se place bien, et il est habile balle au pied. Le jeune Français peut évoluer couloir droit ou en défense centrale et il assure. Il passe sans doute derrière Loun Srdanovic dans la hiérarchie, mais les soucis physiques de son coéquipier lui ont permis d'avoir du temps de jeu et il l'a bien utilisé.

Non noté au premier tour

Steve Rouiller 4.5

Autant son premier tour a été insuffisant, autant le deuxième a été très convaincant. Le Valaisan a fait taire les sceptiques grâce à son autorité dans les duels et, dès qu'il a retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques, il a formé une paire très complémentaire avec Marco Burch. A ce niveau, il peut encore largement continuer à défendre sa place de titulaire, même avec la concurrence qui s'annonce.

3.5 au premier tour

Dylan Bronn 3.5

Il est revenu de blessure juste à temps pour disputer la Coupe du monde avec la Tunisie, mais pas assez vite pour remonter sa note du premier tour. Il a commis des erreurs individuelles, comme tout le monde, et n'a globalement pas diffusé une grande impression de sérénité cette saison. Mais il a les qualités pour revenir dans l'équipe, notamment sa grande expérience.

3.5 au premier tour

Yoan Severin 3.5

Une saison hachée par les blessures et globalement insuffisante pour le défenseur central, qui ne gardera pas un bon souvenir de cet exercice. Comme les autres, il a commis trop d'erreurs défensives. Et il regrettera de s'être blessé au moment où le SFC remontait la pente sur le plan collectif. Il aura du boulot pour revenir dans l'équipe au vu de l'émergence de Marco Burch, mais il a déjà prouvé par le passé que la concurrence ne lui faisait pas peur.

3.5 au premier tour

Bradley Mazikou 4

Il a gagné la bataille de la concurrence avec Lilian Njoh en fin de saison. Jocelyn Gourvennec l'a protégé à Lausanne en le sortant à la pause alors qu'il prenait l'eau en tant que défenseur central et ne lui en a pas tenu rigueur par la suite. Une preuve supplémentaire de bon management de la part du Breton. Il termine la saison en confiance, avec quatre passes décisives au compteur.

4 au premier tour

Lilian Njoh 4

L'un des meilleurs Genevois au premier tour et il termine avec neuf passes décisives, mais la dernière a eu lieu en février. Il a ensuite été victime de la concurrence de Bradley Mazikou et a dû s'asseoir sur le banc, ce qui péjore forcément sa note. Il reste cependant l'une des bonnes trouvailles du mercato et globalement une satisfaction pour le Servette FC. Les Grenat comptent désormais deux latéraux gauches de qualité. Il aurait pu jouer un cran plus haut, comme il l'a fait parfois, mais un certain Junior Kadile est arrivé à Noël... Jocelyn Gourvennec l'apprécie et lui fait confiance.

4.5 au premier tour

Loun Srdanovic 4

Une saison frustrante, marquée par ses problèmes de dos. Cette année aurait dû être celle de l'explosion pour ce très prometteur latéral droit, mais elle aura été au final celle d'une progression contrariée. Désormais débarrassé de ses soucis physiques, il entend bien ne se fixer aucune limite. La saison à venir doit être la sienne. A 19 ans, il a tout l'avenir devant lui.

4 au premier tour

David Douline 4

Un très bon soldat, jamais excellent, jamais décevant. La note 4 (sur 6) ou 6 (sur 10) a été inventée pour lui. Avec David Douline, un coach sait ce qu'il a: un milieu défensif qui fait le boulot et ne passe jamais à côté d'un match. Raison pour laquelle une prolongation de contrat lui a été proposée, qu'il a signé avec plaisir.

4 au premier tour

Lamine Fomba 4.5

Un des joueurs les plus intéressants au deuxième tour. Jocelyn Gourvennec a trouvé le moyen de le faire progresser et il est capable de fulgurances étonnantes, notamment dans son jeu de passes. costaud dans les duels, fiable dans ses interventions. Il a été largement à la hauteur après la trêve.

4 au premier tour

Gaël Ondoua 3

Le Général a manqué sa sortie avec le Servette FC. Très convaincant à son arrivée et acteur majeur des divers succès européens, il a passé une saison compliquée et la non-prolongation de son contrat n'était une surprise pour personne, même pas pour lui. Il n'a été titulaire que trois fois en championnat, dont une seule en 2026.

Non noté au premier tour

Timothé Cognat 4

Il n'a toujours pas de statistiques, mais son apport se mesure autrement que par les chiffres bruts. Il faut cependant l'admettre: sa huitième (et dernière?) saison à Servette n'a de loin pas été sa meilleure. Il n'a pas été insuffisant, ce serait mensonger et même irrespectueux de le prétendre, mais il n'a pas été aussi étincelant qu''il a pu l'être par le passé.

4 au premier tour

Miroslav Stevanovic 5

Quatorze buts et sept passes décisives en 37 matches de Super League pour le génie bosnien. Jocelyn Gourvennec l'assure: l'artiste de Zvornik n'a jamais été aussi performant sur le plan physique. Un phénomène, aussi discret face aux médias et réticent à se mettre en avant que décisif sur le terrain. Son match à Lausanne, avec un formidable doublé et une passe décisive magnifique, l'ont fait entrer encore plus dans le coeur des fans (si c'était possible). Son deuxième tour a été encore meilleur que le premier.

4.5 au premier tour

Florian Ayé 4.5

Il finit avec onze buts en vingt-six matches, un total très appréciable, mais il a été meilleur au début de la saison. Il a progressivement décliné, jusqu'à zapper la fin de la saison pour se soigner et revenir plus fort au début de la préparation. Un des rares Genevois à avoir été meilleur à l'automne qu'au printemps. Il n'en reste pas moins que sa saison a été très réussie.

5 au premier tour

Jérémy Guillemenot 3.5

Son bon passage en début d'année civile, et notamment son doublé important à Saint-Gall, sauvent un peu sa saison, mais celle-ci reste compliquée et le bilan global ne peut pas être satisfaisant. Il termine toutefois avec sept buts et trois passes décisives en vingt-cinq matches, ce qui est loin d'être honteux. La fin de son aventure en grenat l'a touché sur le plan émotionnel, mais il saura rebondir ailleurs. Probablement sera-t-il plus apte à s'épanouir loin de sa ville, comme il a su le faire à Saint-Gall.

3.5 au premier tour

Ablie Jallow 3

L'une des déceptions de la saison. Il arrivait escorté d'une réputation prometteuse, mais il n'a jamais su confirmer, ni s'adapter au rythme de la Super League. Il a montré quelques qualités par moments, mais jamais sur la durée, et Jocelyn Gourvennec l'a régulièrement placé en tribunes. Un pari raté.

3 au premier tour

Giotto Morandi 2.5

Il a des circonstances atténuantes, on l'a dit et redit, car le directeur sportif qui le voulait a quitté le club avant même qu'il ne joue un match officiel. Une fois ce constat objectif posé, il faut bien admettre que le Tessinois, si fort avec GC, n'a jamais réussi à décoller à Genève. Aucun but et aucune passe décisive en 492 minutes de jeu en Super League: le bilan est sans appel. Il a réussi un assist au tout début de son aventure genevoise, face au Viktoria Plzen, mais plus rien d'autre. Jocelyn Gourvennec a cependant loué son professionnalisme à plusieurs reprises tout au long de la saison.

2.5 au premier tour

Samuel Mraz 3.5

Dix buts en 1197 minutes de jeu: le ratio est intéressant. Le Slovaque est un pur buteur, un vrai joueur de surface de réparation, qui n'a pas totalement convaincu Jocelyn Gourvennec pour ce qui est du reste de la panoplie. Moins complet que Florian Ayé, c'est certain, il est cependant plus clinique. Peut-il se contenter de rester en tant que remplaçant ou demandera-t-il à partir cet été? A voir. Il n'a pas été totalement décevant, mais disons que sa saison a été frustrante sur le plan personnel.

3.5 au premier tour

Jamie Atangana -

Huit bouts de matches et une titularisation en Super League, voilà qui n'est pas si mal à 18 ans, d'autant qu'il est entré en jeu deux fois en Europa League et une fois en Coupe de Suisse. Il en a profité pour marquer un but, contre Thoune, mais sa fin de saison a été perturbée par les blessures. Sa progression passe-t-elle par un prêt en Challenge League? A voir. Mais il a des qualités, c'est certain.

Non noté au premier tour

Malek Ishuayed 4

542 minutes en Super League à 19 ans, voilà qui a de l'allure. Ce milieu offensif est très doué, mais, contrairement à Thomas Lopes, il n'en a pas fait assez pour enchaîner les titularisations. Il a également été victime de la concurrence de l'un des meilleurs joueurs de Super League, Miroslav Stevanovic, lequel a été replacé en numéro 10 en fin de saison. Il a donné envie d'être revu et aura une vraie carte à jouer en préparation.

4 au premier tour

Thomas Lopes 4.5

Ses quatre matches consécutifs en marquant un but ont attiré l'attention, mais cela faisait un bon moment qu'il était performant. Le jeune ailier français a un sens du dribble très intéressant et il n'hésite pas à défendre. Surtout, il est à l'écoute des conseils de ses aînés et du staff technique et il a réussi un deuxième tour très intéressant, qui donne envie de le revoir. Il sera l'une des attractions de la saison prochaine en Super League s'il arrive à confirmer.

Non noté au premier tour

Mardochée Miguel -

Des débuts prometteurs, non suivis d'effets. Mais il est toujours là et il aura l'occasion de montrer ses qualités dès la préparation. A noter qu'il a été deux fois titulaire en Super League, mais sans jamais aller au-delà de la 39e minute, pour des raisons diverses!

Non noté au premier tour

Ils sont arrivés pendant la trêve

Junior Kadile 5

Le phénomène! Six buts et dix passes décisives en 13 matches! Junior Kadile a ébloui tout le pays de sa classe et, sur sa demi-saison, mérite un 5.5 ou un 6 tant il a métamorphosé le jeu offensif du Servette FC. S'il repart sur les mêmes bases, il sera récompensé à sa juste valeur par la rédaction de Blick dans six et douze mois.

Houboulang Mendes 3.5

Quelques centres derrière le but adverse, un placement parfois aléatoire, mais il a bien fini le championnat. Il avait visiblement besoin d'un peu de temps d'adaptation, mais n'en a pas assez fait pour convaincre la direction sportive du SFC qu'il pouvait être un titulaire la saison prochaine.

Marco Burch 4.5

Des débuts compliqués, mais il a vite retrouvé le rythme du championnat de Suisse. Il a élevé le niveau au fur et à mesure des matches, jusqu'à mettre tout le monde d'accord. Sur le dernier mois, il est redevenu l'un des meilleurs défenseurs de Super League.

Ils sont partis à la trêve

Théo Magnin 3

Un premier tour compliqué, mais il s'éclate au Red Star, où il a disputé les play-off d'accession à la Ligue 1.

Keyan Varela 3.5

Il a quitté Servette cet hiver pour Greuther Fürth, où il n'a joué que 21 minutes en 2.Bundesliga.

Anthony Baron 4

Une blessure l'a privé de terrain tout le deuxième tour avec Yverdon Sport.

Alexis Antunes 3

Transféré cet hiver au Göztepe SK, il a disputé 13 matches en Süper Lig (huit titularisations, un but, deux passes décisives).







Le meilleur

Miroslav Stevanovic. L'éternel. Sur le deuxième tour uniquement, Junior Kadile aurait mérité cette distinction, bien évidemment. Mais le Bosnien de 35 ans était là depuis le début de la saison et son immense mérite est d'avoir été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Une légende vivante du Servette FC.

La déception

Giotto Morandi. Le Tessinois se voit-il rester à Servette où son avenir est bouché? La retraite de Mattia Bottani pourrait lui ouvrir les portes de son canton natal. Ou alors GC fera-t-il le forcing pour le faire revenir, ce qui pourrait être une solution gagnant-gagnant pour tout le monde?