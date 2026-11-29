Slavisa Jokanovic laisse Xherdan Shaqiri et Zan Celar, meilleur buteur du FC Bâle, sur le banc face à GC. Un pari risqué de l'entraîneur bâlois qui ne porte pas ses fruits. Malgré cette nouvelle défaite, le technicien serbe devrait toutefois conserver son poste pour le moment.

«Pas là pour être sur le banc!» Xherdan Shaqiri met une briquette à son entraîneur

«Pas là pour être sur le banc!» Xherdan Shaqiri met une briquette à son entraîneur

En bref Xherdan Shaqiri n'a pas du tout apprécié d'être remplaçant

L’entraîneur Slavisa Jokanovic justifie son choix

Le FC Bâle n’a toujours pas gagné sous la direction de Slavisa Jokanovic

Florian Raz

C'est un coup de tonnerre avant même le début de ce choc entre deux équipes en crise. Slavisa Jokanovic décide de reléguer son joueur vedette Xherdan Shaqiri (35 ans) sur le banc face à Grasshopper. Et il réserve le même sort à Zan Celar, le meilleur buteur de son équipe. Boum!

Difficile d'envoyer un signal plus clair. L'entraîneur bâlois n'a visiblement pas digéré la prestation de son équipe lors de la défaite 2-0 contre Lucerne. Et il sait précisément où le bât blesse: l'engagement, l'énergie et la volonté de se battre pour le collectif. Avant la rencontre, il résume sa philosophie au sujet de l'implication de ses joueurs: «Pour défendre après avoir perdu le ballon, il ne faut pas avoir un talent particulier.»

«Quand j'ai besoin des deux, je les fais entrer»

Après la rencontre, Slavisa Jokanovic justifie ses choix: «Je dois trouver de l'énergie, je dois être compétitif.» Quant aux entrées en jeu de Xherdan Shaqiri, à la 61e minute, et de Zan Celar, à la 80e, il explique simplement: «Quand j'ai besoin des deux, je les fais entrer.»

L'entraîneur du FC Bâle a donc tenté un sacré coup de poker. Un véritable all-in! Mais le pari ne paie pas. Xherdan Shaqiri démontre une nouvelle fois ce dont il est capable lorsqu'on touche à son orgueil. Piqué au vif, il transforme sa frustration en action décisive et inscrit le but de l'ouverture du score bâlois.

Mais Bâle finit tout de même par perdre. Et au coup de sifflet final, le capitaine ne cache pas son mécontentement face à la décision de son entraîneur. «Je ne viens pas à l'entraînement pour rester sur le banc», lâche-t-il à la télévision alémanique. Avant d'enfoncer le clou: «Tant que je serai au FC Bâle, je voudrai jouer à chaque match.»

La situation de Slavisa Jokanovic devient franchement préoccupante. Deux points seulement récoltés en six matches, une équipe peu inspirée offensivement et fébrile derrière, des joueurs qui semblent avoir perdu toute confiance. Et voilà désormais que l'emblème du club affiche lui aussi ouvertement son mécontentement.

Dans ce contexte explosif, le Serbe conserve pourtant un calme étonnant. Il laisse parfois transparaître une pointe d'humour noir, mais donne surtout l'impression d'être complètement désemparé. Comme lorsqu'il constate: «Quand nous marquons un but, nous avons immédiatement des problèmes ensuite. Et quand nous en encaissons un, nous sommes incapables de réagir.»

Ou lorsqu'il déplore que ses joueurs ne semblent toujours pas mesurer la gravité de la situation: «Nous ne savons pas où nous en sommes. Et nous le payons très cher. GC, lui, sait où il en est et se bat jusqu'à la dernière minute.»

«Nous sommes dans la lutte contre la relégation»

Slavisa Jokanovic, lui, a parfaitement conscience de l'urgence: «Nous sommes dans la lutte contre la relégation.» Un message qui semble pourtant ne pas atteindre ses joueurs. Soit ils ne l'entendent pas, soit ils ne le comprennent pas, soit ils n'en tiennent tout simplement pas compte. Difficile, sinon, d'expliquer cette nouvelle défaillance collective après avoir bénéficié d'une avance de 1-0.

Le contexte rend cette défaite encore plus difficile à avaler. En face, les Grasshoppers restaient sur sept matches consécutifs sans victoire et encaissaient jusque-là plus de deux buts par rencontre en moyenne.

«Je félicite GC, mais nous avons largement contribué à sa victoire», reconnaît Slavisa Jokanovic. Avant de conclure, presque fataliste: «Je suis prêt à diriger l'entraînement dimanche matin.»

Sur ces mots, Slavisa Jokanovic disparaît dans la nuit glaciale zurichoise. Selon les informations de Blick, un nouveau changement d'entraîneur n'est toutefois pas à l'ordre du jour au FC Bâle. Du moins pour le moment.