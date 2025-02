«L'absence du coach? Pas une raison pour ne pas performer»

Noë Dussenne n'a pas aimé l'attitude du Lausanne-Sport ce samedi face à Grasshopper. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

«A la mi-temps, j'ai gueulé, car c'était insuffisant de notre part», confie Noë Dussenne après le point arraché dans les ultimes secondes face à Grasshopper samedi (2-2). Dans les faits, le Lausanne-Sport est parti idéalement dans sa rencontre en marquant, par l'inévitable Alvyn Sanches, dès la 13e minute de jeu.

Mais ensuite, les Vaudois ont peu à peu laissé du terrain aux Zurichois, lesquels en ont profité en deuxième mi-temps pour renverser la marque en cinq petites minutes par Adama Bojang (55e et 60e). «On n'a pas été méchants sur les ballons. Tous les ingrédients qu'on a l'habitude de mettre à domicile, aujourd'hui, on ne les avait pas», regrette le défenseur central belge, lequel a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, malgré l'ouverture du score rapide. «Quand on commence le match, on sent qu'il manque quelque chose. Il a manqué d'agressivité, de la hargne, de la détermination à gagner tous les ballons. On marque sur un pressing haut, comme on a l'habitude de le faire, mais on l'a trop peu vu aujourd'hui.»

Les absences? Pas une excuse!

En une phrase: le LS n'en a pas fait assez. Et Noë Dussenne, content de l'apport des remplaçants en cours de match, ne veut pas entendre parler des absences comme d'une potentielle raison à cela. «On sait qu'on est un noyau de 20 joueurs et que ceux qui jouent doivent être performants. Tout le monde doit être prêt à 100%. Un match de coupe arrive et on ne sait pas s'il y aura une petite blessure cette semaine. Tout le monde doit être prêt à 100%», appuie-t-il, prenant son cas en exemple puisqu'en cas de carton jaune reçu à Bellinzone mardi, il manquerait le derby lémanique face à Servette samedi.

Outre Jamie Roche qui est blessé (périostites tibiales bilatérales, évaluation de son état au jour le jour), Karlo Letica qui a décidé de ne pas jouer, Teddy Okou qui était suspendu et Fousseni Diabaté qui était absent pour raison personnelle, Ludovic Magnin manquait à l'appel. Le coach vaudois était en effet suspendu après avoir reçu un quatrième avertissement dimanche dernier à Bâle. Sa grinta a-t-elle manqué à son équipe? «Avec le coach, on a aussi fait des moins bons matches. Il est important, c'est clair et net. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que les joueurs ne doivent pas performer et jouer à leur niveau habituel», lance le numéro six lausannois, lequel déplore les deux buts encaissés et un certain relâchement sur le plan défensif depuis quelques semaines.

Objectif Coupe de Suisse

«On n'arrive pas à garder le clean sheet et c'est embêtant. On était très forts là-dessus et maintenant, ils arrivent à marquer sur des demi-occasions. C'est rageant.» Ce d'autant plus que dans cette Super League ultra-serrée à tous les étages, les points perdus pourraient coûter très cher en fin de saison. «Il faut rester au contact le plus possible et c'est à domicile qu'il faut faire le plein. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait et on peut être déçu.»

«Parfois une petite claque, aujourd'hui une demi, fait du bien pour repartir de plus belle», tente tout de même de positiver le joueur belge, lequel se concentre déjà sur la rencontre de mardi au Tessin. «On a un objectif avec la Coupe, on veut aller la chercher. Il faudra aller gagner à Bellinzone.»