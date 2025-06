Peter Zeidler: «Un bon choix pour le club et pour moi»

Peter Zeidler: «Un bon choix pour le club et pour moi»

Le Lausanne-Sport tient son nouvel entraîneur. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Tout le monde sait que j’aime beaucoup la Suisse, et particulièrement la Suisse romande», sourit Peter Zeidler, nouvel entraîneur du Lausanne-Sport, présent ce lundi en conférence de presse. «C’est clairement une des raisons pour lesquelles j’ai voulu revenir.»

Démis de ses fonctions à Bochum après seulement sept rencontres la saison dernière, le coach allemand, qui semble ne pas avoir totalement digéré cette expérience, se montre donc heureux de débarquer à la Tuilière. «Ici, à Lausanne, j’ai senti une vraie volonté commune de travailler ensemble. Le courant passe bien avec Stéphane, il y a du respect, on croit en moi. C’est une base importante», appuie Peter Zeidler, qui vivra une deuxième aventure romande après son passage au FC Sion entre août 2016 et avril 2017. «Je suis très content: c’est la bonne destination, le bon choix pour le club et pour moi.»

«Peter amène une expérience suisse et internationale»

Pourquoi avoir choisi le coach allemand? «Pour moi, les critères essentiels étaient clairs: il fallait un entraîneur avec de l’expérience, pas seulement en Suisse, mais aussi à l’international. Quelqu’un qui connaisse la différence de niveau entre les championnats. Sinon, on croit toujours que ce qu’on fait est excellent, alors qu’on peut toujours faire mieux», débute Stéphane Henchoz, directeur sportif du LS.

Et d'ajouter: «Peter était le choix numéro un. Il a cette expérience, en Allemagne, en France, en Autriche... et il connaît aussi très bien le football suisse. C’était indispensable. Et puis, il a du charisme. À Saint-Gall, il a réussi à construire quelque chose. Ce n’était pas un club de haut de tableau à la base, c’est un exemple proche de nous. Ce qu’il a fait là-bas, c’est ce qu’on aimerait faire ici.»

Surfer sur la vague Magnin

Le Peter Zeidler version 2025, qui confie avoir refusé de propositions venues de Géorgie et d'Afrique du Sud, promet en tout cas de faire jouer son équipe plus ou moins de la même manière que celle du Kybunpark. À quelques nuances près grâce notamment à sa période sans banc. «Je crois qu’un coach doit garder ses principes, mais il doit aussi évoluer. Mes principes sont les mêmes, mais j’ai pris du recul pendant huit mois. J’ai regardé beaucoup de football: en Espagne, au Portugal… J’ai appris. Le football évolue et il faut savoir s'ajuster. Mais l’essentiel, c’est l’esprit d’équipe. Ce qu’on ne peut pas mesurer, mais qu’on ressent.»

Pour le Lausanne-Sport, l'arrivée du tacticien allemand s'inscrit également dans une volonté de poursuivre le travail de Ludovic Magnin, parti à Bâle de façon «surprenante» de l'aveu de Stéphane Henchoz. Et pour cause, ces deux hommes partagent une vision du football proactive, faite d'intensité et de verticalité. «Peter s’inscrit dans cette lignée», se réjouit l'ancien international suisse, qui ne manque pas de saluer la réussite globale de la philosophie mise en place. «Les résultats sont là avec l'académie aussi. Les M21 sont promus, les M19 et M16 en demi-finales. Ce n’est pas l’objectif principal, mais ça valide le travail.»

D'ailleurs, la qualité des équipes de jeunes, Peter Zeidler s'en réjouit. «Il y a du potentiel. J’espère qu’on pourra intégrer des jeunes en première équipe, si c’est possible. Je ne peux pas promettre d’aligner quatre joueurs de moins de 20 ans, mais on va y travailler», assure l'Allemand, qui dispose désormais de 31 jours avant la première rencontre officielle de son équipe. Une rencontre spéciale puisqu'elle verra le LS faire son retour en Coupe d'Europe 15 ans après. Reste à savoir avec quels joueurs le technicien partira à l'assaut de l'Europe et de la Super League.