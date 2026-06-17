Le Lausanne-Sport va à nouveau viser le top 6

En marge de la présentation de son nouvel entraîneur Luka Elsner, le LS a affiché ses ambitions pour la saison avenir. Le top 6 reste l'objectif, tout comme un bon parcours en Coupe de Suisse.

Matthias Davet Journaliste Blick

Chaque été, rebelote. Les clubs de Super League organisent leur conférence de presse pour présenter la saison à venir. Tous sont motivés. «Il y a beaucoup d'excitation et d'énergie, assure Vincent Steinmann, CEO du Lausanne-Sport. C'est le début officiel de la saison et on l'attend avec beaucoup d'impatience.» Les sourires sont encore présents sur les visages, ce qui pourrait ne plus être le cas après les premières défaites. Mais pour le moment, tout va bien et la présentation de Luka Elsner, le nouvel entraîneur, se passe pour le mieux.

Vincent Steinmann et Stéphane Henchoz, son directeur sportif, l'entourent. Rapidement, le sujet des objectifs est amené sur la table. «Le Lausanne-Sport est un club ambitieux et le but est de s'installer durablement dans le top 6. C'est d'ailleurs l'objectif pour l'année prochaine», appuie le CEO vaudois.

Évidemment, son directeur sportif va dans le même sens. «Le top 6 est sûrement l'objectif de tous les clubs suisses, sauf Young Boys et Bâle, ajoute Stéphane Henchoz. L'écart pour en faire partie – ou pas – est par contre minime. La différence, c'est la façon dont on travaille.»

L'entraîneur: le plus important au club

C'est pour cette raison que le club vaudois est allé chercher Luka Elsner. «L'entraîneur est la personne la plus importante du club, appuie Stéphane Henchoz. C'est la clé de voûte du succès.» L'ancien joueur de Liverpool compare également son recrutement avec celui de l'année dernière. À l'époque, Ludovic Magnin était parti «de manière plutôt inattendue» et, en se séparant de Peter Zeidler en avril de cette année, le LS s'est donc offert du temps pour trouver la perle rare. L'intelligence artificielle l'a aussi un peu aidé.

Champion de Ligue 2 en 2023 avec Le Havre, Luka Elsner possède une jolie expérience en Europe. Celle-ci pourrait faire la différence, notamment lors de matches couperets comme le sont ceux de la Coupe de Suisse. Car, là aussi, on ose en parler au Lausanne-Sport.

«La Coupe trotte dans beaucoup de têtes»

«On a raté la marche avec la demi-finale à Bâle il y un an, se souvient, amer, Vincent Steinmann. On avait tout fait pour passer le cap. Et l'année passée, on s'est pris les pieds dans le tapis.» Un bel euphémisme pour parler de l'élimination en huitièmes de finale face au voisin d'Yverdon, pensionnaire de Challenge League.

«La Coupe, c'est l'un des chemins les plus accessibles pour atteindre l'Europe, rappelle le CEO du LS. Il n'y a pas de raison pour ne pas la mettre dans un coin de la tête. Elle trotte en tout cas dans beaucoup des nôtres.» Par contre, Vincent Steinmann tempère aussi, «tant que l'on ne sait pas quand et où on va». D'ici le premier tour, le week-end du 15-16 août, Luka Elsner aura déjà eu le temps de mieux connaître son groupe. Et le Lausanne-Sport de voir où il se situe.