Le FC Bâle dépend-il un peu (trop) de Xherdan Shaqiri?

En Super League, le FC Bâle n'a marqué que trois buts cette année sans Xherdan Shaqiri. Que se passerait-il si le capitaine devait connaître une baisse de rendement cet automne?

Xherdan Shaqiri n'a pas marqué depuis trois matches. Et son équipe semble le payer. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Peut-on se passer des services de Xherdan Shaqiri (33 ans)? Avec quatre buts et trois passes décisives en sept matches de Super League, le capitaine du FCB n'est pas seulement le meilleur Bâlois, mais aussi le meilleur marqueur de toute la Super League. Dans un bon jour, l'international aux 125 sélections est encore, et de loin, le meilleur joueur de la ligue. Sans si et sans mais.

Mais dimanche, lors de la défaite 1-2 à domicile contre le FC Lucerne, Xherdan Shaqiri n'était pas dans un bon jour. Ce n'était pas franchement le cas non plus la semaine dernière lors du déplacement à Fribourg, dans le cadre de l'Europa League (défaite 2-1), et quelques jours plus tôt en Coupe de Suisse face à Carouge, où le meneur de jeu a même manqué un penalty après son entrée en jeu.

Xherdan Shaqiri connaît-il un coup de mou? Peut-être bien. Son entraîneur, Ludovic Magnin, l'a sorti après une heure de jeu face à Lucerne ce dimanche. Le plus gros problème dans tout cela pour le FC Bâle: sans son numéro dix, il semble cruellement manquer d'inspiration et d'allant offensif. Le jeu des Rhénans n'est-il pas conçu pour coller aux qualités de «XS»? C'est en tout cas la prestation d'ensemble qui décline face à la baisse de productivité de son meilleur atout.

Sans lui, le FCB est muet en championnat depuis mai

Si l'on exclut la victoire 6-1 contre Bienne lors du premier tour de la Coupe, la dernière fois que les Bâlois ont marqué un but en l'absence de Xherdan Shaqiri remonte au mois de mai.

Ce sont, avec deux buts contre Bienne, les trois seules réalisations du FCB de cette année civile que Xherdan Shaqiri a regardé depuis le banc. Et ce, sur un total de... 35 matches, toutes compétitions confondues.

Il est clair que cette valeur est aussi liée au temps de jeu élevé de Xherdan Shaqiri. En douze matches cette saison, il n'a manqué que 156 minutes. Mais en raison de la triple charge que représentent le championnat, la coupe et les Coupes d'Europe, le nombre de minutes devrait être nettement plus élevé dans les semaines à venir que lors de la saison écoulée.

Koindredi pour le suppléer ?

Ludovic Magnin doit donc trouver des solutions. Et l'entraîneur du FCB semble en avoir déjà une, du moins dans sa tête. «Avec Koba Koindredi, j'ai une solution si Xherdan Shaqiri n'est pas sur le terrain», explique-t-il. L'ancien joueur du Lausanne-Sport était toutefois blessé lors des deux derniers matchs, face à Fribourg et Lucerne.

Dimanche contre le FCL, Ludovic Magnin a donc fait appel à Ibrahim Salah pour remplacer Xherdan Shaqiri. «J'ai essayé d'apporter un nouvel élan. Cela n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. On a senti que Xherdan n'était pas là, c'est vrai», a lâché l'entraîneur vaudois. Il refuse toutefois d'entendre parler de crise pour son meneur de jeu: «Je trouve que les gens peuvent rapidement êtres durs avec lui. Je le répète: il est extrêmement important pour nous.»

Pour une équipe qui a marqué 79 de ses 84 buts cette année civile avec Xherdan Shaqiri sur le terrain, difficile de lui donner tort...