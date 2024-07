Voici tout ce qu'il faut savoir pour la nouvelle saison de Super League

1/8 Nouvelle saison, ancien mode: 38 matches seront joués en Super League, après 33, il y aura une division en un tour final et un tour de relégation.

Quel est le mode de jeu en Super League?

Cette saison encore, les matches se déroulent selon le mode «écossais». Les douze équipes s'affrontent à trois reprises. Après 33 tours, le classement est divisé en deux. Lors d'un tour simple (5 matches chacun), les six premières équipes jouent le titre de champion et les places européennes, tandis que les équipes classées de 7 à 12 se battent contre la place de barragiste et la relégation. À la fin de la saison, toutes les équipes ont disputé 38 matches: l'objectif suprême du concepteur du plan de jeu est que les douze équipes aient disputé 19 matches à domicile à la fin de la saison.

Qui est promu?

Les dix équipes de la deuxième division jouent chacune quatre fois les unes contre les autres (36 matches). Le premier du classement est promu en Super League, le deuxième va au barrage qui se joue en match aller-retour. Le dernier de la Challenge League est relégué en Promotion League.

Y a-t-il de nouvelles règles?

La règle du «Captain only» introduite lors de l'Euro s'applique désormais aussi en Suisse. Autrement dit, seul le capitaine de chaque équipe peut discuter avec l'arbitre. Si d'autres joueurs le font, ils peuvent être avertis par l'arbitre. Autre nouveauté: une main non intentionnelle, mais néanmoins punissable, sur la ligne de but ou lors de l'empêchement d'une occasion de but ne sera plus sanctionnée par un rouge, mais uniquement par un jaune.

Combien de temps la fenêtre de transfert est-elle ouverte?

En Suisse, les transferts peuvent être effectués jusqu'au 9 septembre. Dans les grands championnats, la fenêtre de transfert se ferme plus tôt: le 30 août (Allemagne, Angleterre), le 31 août (Italie), le 1er septembre (France) et le 2 septembre (Espagne).

La Super League est-elle la seule ligue à commencer aussi tôt?

Non, la saison débute également ce week-end en Pologne et au Danemark. La Belgique commence une semaine plus tard. En Scandinavie, où l'on joue une saison par année civile, les matches reprennent également. Les championnats européens du Top 5 commenceront à partir du 12 août.

Jusqu'à quand dure la saison?

Jusqu'aux 14 et 15 décembre, 18 tours de Super League seront joués. Après cinq semaines de pause hivernale, la compétition reprendra les 18 et 19 janvier 2025. Le tour de qualification en Super League se termine le lundi de Pâques, 21 avril – les matches du tour final et du tour de relégation ont lieu du 3 au 24 mai. La dernière journée en Challenge League se déroulera le 23 mai.

Le champion suisse 2025 se qualifiera-t-il directement pour la Ligue des champions?

Non. La Suisse a certes progressé de la 13e à la 12e place au classement de l'UEFA, mais le champion 2025 participera à nouveau aux play-off pour la Ligue des champions – mais sera au moins qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League.

Qui d'autre se qualifie pour les Coupe d'Europe?

Le deuxième (comme Lugano cette année) peut participer au deuxième des quatre tours de qualification pour la Ligue des champions. S'il passe ce tour, il se qualifie au moins pour la phase de groupes de l'Europa League. Le vainqueur de la Coupe de Suisse 2025 se qualifie désormais directement pour les play-off de l'Europa League et est assuré de participer à la phase de groupes de la Conference League. Le troisième et le quatrième de Super League entrent en lice lors du 2e tour de qualification pour la Conference League.

Quand les matches auront-ils lieu?

Par rapport à la saison dernière, il n'y a pas de changement dans les horaires des matches. Deux matches de Super League sont programmés le samedi à 18h, un à 20h30. Le dimanche, les rencontres auront lieu à 14h15 (1 match) et à 16h30 (2 matches). En semaine, les matches se dérouleront le mardi, le mercredi et le jeudi à 20h30. En Challenge League également, les horaires des matchs restent les mêmes le vendredi (19h30 et 20h15), le samedi (18h) et le dimanche (14h15).

Qui retransmet les matches à la télévision?

Cette saison encore, la chaîne de télévision payante Blue retransmettra tous les matches de la Super League. Comme jusqu'à présent, la SSR peut retransmettre en direct un match par tour, le samedi (20h30) ou le mercredi (20h30) en cas de semaine anglaise. Blue retransmet chaque vendredi un match de Challenge League sur la chaîne en accès libre Blue Zoom (20h15), tous les autres matches sont diffusés en streaming sur les chaînes Blue. En dehors de la Suisse et de ses pays voisins, il est désormais possible de regarder tous les matches à moindre coût sur une plateforme mise en ligne par la SFL.

Quand la finale de la Coupe aura-t-elle lieu?

La Coupe fête son centenaire. La finale aura lieu le 1er juin 2025 à Berne. Le 1er tour se déroulera le week-end du 16 au 18 août. Lugano contre Brühl et Sion contre Delémont sont les meilleures affiches pour débuter.