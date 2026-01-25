Jocelyn Gourvennec: «À la pause, j'ai dû faire le 'bad cop'»

Dos au mur à la pause, Servette a été secoué par Jocelyn Gourvennec dans le vestiaire. Le réveil grenat a conduit à un improbable renversement à Saint-Gall.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est une conférence de presse un peu particulière, je n’avais jamais connu ce scénario comme joueur ou entraîneur», s’étonnait Jocelyn Gourvennec après la victoire renversante du Servette FC à Saint-Gall (2-4), dimanche. Un succès pourtant longtemps inimaginable. Dominés, dépassés, les Genevois ont livré une entame de match catastrophique, concédant deux buts en quinze minutes et regagnant les vestiaires menés 2-0.

À ce moment-là, tout semblait indiquer que les Grenat repartiraient battus de Suisse orientale. Jusqu’à ce sursaut, initié par Jérémy Guillemenot à la 30e minute, sans pour autant dissiper complètement les doutes. Servette restait fragile, Saint-Gall solide, et l’issue semblait écrite. Puis est venu le réveil. Guillemenot, encore lui, a d’abord réduit l’écart d’un but de pur renard des surfaces, avant qu’une fin de match totalement folle ne fasse basculer la rencontre. Entre la 80e minute et la 90e+2, Servette a inscrit trois buts, retournant un scénario devenu irréel.

«Il y avait de la colère à la mi-temps»

«Est-ce mérité? Je ne sais pas», admettait Gourvennec, passé par toutes les émotions. «Mais on a montré beaucoup de valeurs morales et de qualités dans le jeu.» À la pause, l’entraîneur breton n’a pourtant pas mâché ses mots. «Il y a beaucoup de satisfaction à la fin, mais de la colère à la mi-temps. On rate complètement notre entame, ils nous mettent sous pression. J’ai élevé la voix. J’ai fait le ‘bad cop’ (ndlr: flic méchant en français), mon staff a joué le ‘good cop’ (ndlr: flic gentil).» Une stratégie payante. «Revenir à 2-0, surtout face à une équipe comme Saint-Gall, c’est très compliqué. On a mis plus d’intensité en seconde période et marquer nous a aidés. On retourne le match de manière presque incroyable.»

Le tournant est aussi venu de Volketswil, où la VAR est installée. De manière surprenante, l’arbitre Mirel Turkes a interrompu le jeu, avant que les panneaux du stade n’annoncent une vérification en cours pour un potentiel penalty. Les images ont montré un contact aérien sanctionné en faveur de Servette. Décision sévère pour les Brodeurs, mais salvatrice pour le SFC. «Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement, j’ai juste entendu qu’il y avait eu quelque chose sur un duel aérien», commentait prudemment Jocelyn Gourvennec.

Deux buts et un assist pour Jérémy Guillemenot

Face à son ancien club, Guillemenot n’a pas tremblé au moment d’égaliser. L’attaquant s’est ensuite mué en passeur décisif sur le 3-2, en déposant un centre parfait sur la tête de Miroslav Stevanovic. Dans le temps additionnel, David Douline a scellé le score à 4-2, inscrivant au passage le 13e but servettien de la saison sur corner.

Homme du match, Guillemenot y voit un possible déclic. «On l’attendait depuis un moment. On travaille beaucoup, mais les résultats ne suivaient pas. Ce match nous libère.» Sur le plan personnel aussi, l’attaquant savoure. «C’est toujours le même Jérémy, mais avec plus de confiance autour. Je suis plus libre dans la tête. Et la confiance du coach, ça change beaucoup.» Une après-midi définitivement pas comme les autres.