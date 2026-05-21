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Mauro Lustrinelli sur le départ?
L'entraîneur de Thoune est en route pour Berlin

Thoune, tout juste sacré champion de Suisse, va-t-il perdre son entraîneur? Depuis plusieurs jours, Mauro Lustrinelli est considéré comme le favori pour un poste à l'Union Berlin, en Bundesliga. Des témoins l'annoncent à Blick: il est dans un avion pour l'Allemagne.
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
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Mauro Lustrinelli ne sera probablement plus sur le banc de Thoune à l'avenir.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Tobias Wedermann

Ces derniers jours, il s'est déjà avéré que le FC Thoune, fraîchement champion, devra bientôt se chercher un nouvel entraîneur. Cela pourrait déjà être le cas dès aujourd'hui. Des témoins oculaires rapportent à Blick que Mauro Lustrinelli a pris l'avion de Swiss en direction de Berlin tôt jeudi matin, peu après 7 heures.

Depuis plusieurs jours, le quinquagénaire est considéré comme le favori et le candidat idéal pour le poste d'entraîneur de l'Union Berlin. Le Tessinois se rend ce jeudi dans la capitale allemande. Coïncidence? Certainement pas. «Le FC Thoune, mon entourage et moi sommes en contact», nous répondait Mauro Lustrinelli de manière éloquente à la question de son avenir lors d'une interview en début de semaine. Quelques jours plus tard, la réponse s'appelle l'Union Berlin.

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Mauro Lustrinelli pourrait donc passer de l'Oberland bernois à Berlin, une métropole de 4 millions d'habitants. Et cela pourrait bien lui convenir. Le mélange entre le charme du Tessinois et le club culte allemand qui, dans le business impitoyable de la Bundesliga, veille toujours à ses valeurs. Pour l'architecte du champion suisse, ce serait la prochaine étape idéale et surtout, elle serait raisonnable. À l'Union Berlin, on travaille calmement et sérieusement. La direction ainsi que les fans ne s'attendent pas à des miracles.

Un grand défi dans la capitale allemande

De plus, le club se trouve actuellement au sein d'un grand changement auquel Mauro Lustrinelli pourrait contribuer. Selon les médias allemands, divers ajustements sont prévus dans l'effectif par le directeur général Horst Heldt. Et d'autre part, le club est en train de construire un centre d'entraînement ultramoderne pour 40 millions d'euros et commencera dans un an l'agrandissement de son stade, An der Alten Försterei.

Un grand défi attendrait le quinquagénaire dans la capitale allemande. En effet, les Berlinois ne sont plus vraiment heureux avec leurs entraîneurs depuis le départ d'Urs Fischer, qui les a dirigés à 224 reprises, les a amenés en Bundesliga, mais aussi en Ligue des champions. Là-bas, il jouit d'une sorte de statut de héros.

Avec l'entraîneur champion de Super League, c'est maintenant un nouveau technicien suisse qui doit faire le bonheur des «Eisernen». Après différentes offres en Bundesliga et en Italie, le quinquagénaire est désormais dans l'avion pour Berlin.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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