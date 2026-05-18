Xherdan Shaqiri exclut tout départ du FC Bâle cet été

Après la saison décevante du FC Bâle et de nombreux matches débutés sur le banc, le capitaine Xherdan Shaqiri exclut un départ cet été. «J'ai encore un an de contrat», assure-t-il.

Lucas Werder

Il y a peu de choses que Xherdan Shaqiri (34 ans) n’a pas encore vécues au cours de sa longue carrière. Et pourtant, après le lourd revers 4-0 subi face à Lugano lors du dernier match de la saison, le capitaine du FC Bâle peine lui aussi à expliquer la prestation catastrophique de son équipe. «Je sais simplement que nous n’avons pas été dignes du FCB. Après, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Mais je suis extrêmement déçu par les derniers résultats», confie Xherdan Shaqiri.

Le meneur de jeu attribue cette saison ratée au manque de constance — mais aussi d’attitude. «Nos jeunes joueurs doivent comprendre que les choses peuvent vite changer, vers le haut ou vers le bas. Cette saison, c'était vers le bas», explique-t-il. «J’espère que nous tirerons les bonnes leçons de cette saison et que nous afficherons un autre visage l’année prochaine.»

Du côté de la direction sportive, l’heure sera à l’analyse après cette décevante cinquième place et l’absence de qualification européenne. Une conclusion semble toutefois déjà s’imposer: le FCB reste plus dépendant que jamais de son capitaine. En 47 matches officiels, Xherdan Shaqiri a été impliqué dans 29 buts. Il demeure ainsi, de loin, l’homme fort offensif du club, même s’il n’a pas réussi à reproduire les 43 contributions décisives de la saison précédente.

Un départ cet été n’est pas envisagé

Ces dernières semaines, sous les ordres du nouvel entraîneur Stephan Lichtsteiner, Xherdan Shaqiri s’est montré un peu moins influent que sous son prédécesseur, notamment en raison de plusieurs petits pépins physiques. Depuis le départ de Ludovic Magnin à la fin janvier, il n’a inscrit que deux buts. Lors des cinq derniers matches de la saison, il n’a été titularisé qu’une seule fois. Face à Lugano, il est même entré en jeu en tant que joker.

Pas question pour autant de quitter Bâle. «Je suis quelqu’un qui regarde toujours vers l’avant et qui veut ramener le FCB là où il doit être. Et cet endroit, c’est de jouer pour des titres», affirme-t-il sans détour.

Le chouchou du public met ainsi lui-même fin aux rumeurs entourant son avenir. «Il me reste encore une année de contrat. À ce niveau-là, tout est clair», conclut-il. Du moins jusqu’à l’été prochain.



