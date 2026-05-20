Encore une fois, le SLO peut gâcher la vie du FC Sion

Bastien Feller Journaliste Blick

Les chemins du Stade Lausanne-Ouchy et du FC Sion se croisent à nouveau. La dernière fois, c'était en 2023, lors du barrage de promotion-relégation remporté par les Vaudois (2-0 et 4-2), promus alors en Super League, et qui envoyait les Valaisans réaliser une importante et frustrante remise en question en deuxième division.

Depuis, Didier Tholot a fait son retour sur le banc sédunois, l'équipe est remontée en Super League et s'est maintenue, avant de frôler cette saison le podium, synonyme de Coupe d'Europe. Les Valaisans conservent toutefois une chance de décrocher un billet pour les qualifications de la Conference League grâce à la Coupe de Suisse. Pas en la gagnant, puisqu'ils ont été éliminés en quarts par Grasshopper, mais en voyant Saint-Gall soulever le trophée.

Le SLO, encore sur le chemin des Valaisans

Face à qui? Face au Stade Lausanne-Ouchy. Les Vaudois ont ainsi la possibilité de gâcher la vie des Valaisans. Encore une fois, après ce fameux barrage et les deux éliminations en Coupe en 2017 (2-1 ap) et 2021 (4-0). Dalibor Stevanovic et ses joueurs n’entreront pas sur la pelouse du Wankdorf avec cette idée en tête, mais le clin d'oeil a de quoi faire sourire. Les destins des clubs se croisent à nouveau, et seul le SLO pourra cette fois-ci influer sur ceux-ci.

«On avait notre destin entre les mains. On n'avait qu'à battre Lugano jeudi dernier (ndlr: nul 2-2 à Tourbillon) et on n'en serait pas là», rappelle Barthélémy Constantin, qui reste malgré tout confiant quant à une issue favorable pour son FC Sion. «Avant de penser que le SLO va nous gâcher la vie, j'ai confiance en Saint-Gall et en leur équipe. C'est un grand club et ils méritent de gagner, indépendamment de mon intérêt personnel par rapport à la Coupe d'Europe.»

«Stade a fait un super parcours»

«Si on n'y arrive pas, on ne pourra en vouloir qu'à nous-mêmes, car on n'aura pas réussi à atteindre cette troisième place», tempère Numa Lavanchy, titulaire lors des deux manches du barrage en 2023. «Oui, ils pourraient à nouveau nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est du passé. C'est un truc de journaliste qui essaie de trouver des symboles», rigole le latéral, qui espère que le meilleur gagne, même si sa volonté est forcément que le trophée prenne la direction de Saint-Gall après la rencontre.

«Cela nous arrangerait. Mais Stade a fait un super parcours. On les a joués plusieurs fois en amical et on a eu de la peine. Donc il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit facile. Tout le monde voit Saint-Gall gagner. Moi, je ne suis pas convaincu que ce sera un match facile parce que Stade a les capacités de gagner cette finale de Coupe, il ne faut pas l’oublier», rappelle-t-il. Reste à voir si, cette fois encore, le SLO laissera un souvenir amer aux Valaisans.