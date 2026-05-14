Sion accroché en fin de match par Lugano

Le FC Sion a laissé filer deux points contre Lugano en fin de match à Tourbillon (2-2). Les Valaisans devront attendre la dernière journée pour rêver du podium.

Bastien Feller Journaliste Blick

Accroché en fin de rencontre par FC Lugano à Stade de Tourbillon (2-2), le FC Sion devra attendre la dernière journée de championnat pour espérer terminer sur le podium. Mais malgré le nul, les Sédunois ont au moins assuré la quatrième place puisque le FC Bâle n'est pas parvenu à s'imposer face à FC Saint-Gall.

Fin de série pour Racioppi

Invincible depuis cinq rencontres, Anthony Racioppi s'inclinait devant Georgios Koutsias après 31 minutes de jeu, sur l'une des rares occasions de la première période. L'avantage luganais était toutefois mérité puisque les joueurs de Mattia Croci-Torti étaient les seuls à se montrer réellement dangereux pour l'équipe adverse. L'attaquant grec voyait sa tête passer de peu à côté du but valaisan dès la 3e, alors qu'Anto Grgic mettait Anthony Racioppi à contribution d'une belle frappe lointaine dix minutes plus tard.

Sion dans tout ça? Un peu plus de possession de balle (53%), mais beaucoup de difficultés face au bloc adverse. Josias Lukembila et Rilind Nivokazi, de retour de suspension, tout comme Ilyas Chouaref et Franck Surdez, ne trouvaient pas les espaces dont ils raffolent tant. Sion rentrait ainsi au vestiaire avec quatre tirs tentés, sans avoir cadré une seule frappe.

Sion renverse le match

La seconde période repartait sur le même rythme, Lugano se remontrant dangereux le premier par Hadj Mahmoud (48e). Mais Sion revenait malgré tout mieux et pouvait profiter d'une rare erreur technique tessinoise pour égaliser. Un but de l'homme en forme de la formation sédunoise: Ilyas Chouaref (51e). L'international maltais recevait le ballon plein axe, à 17 mètres du but adverse, et trouvait le fond du filet d'une belle demi-volée.

Portés par 14'300 spectateurs, les Valaisans inscrivaient ensuite le deuxième but par Baltazar Costa, qui marquait d'un extérieur du pied subtil (63e). Sion montait alors virtuellement sur le podium et un tout nouveau match débutait, Lugano devant à son tour se découvrir pour tenter d'égaliser. Et rapidement, Sion profitait des espaces qui lui avaient manqué en première période. Tout juste entré en jeu et bien servi par Ilyas Chouaref, Winsley Boteli voyait toutefois le poteau l'empêcher de marquer (67e).

Lugano tentait ensuite d'égaliser et Anthony Racioppi remportait un face-à-face très important face à Kevin Behrens (76e). Une possibilité qui restait longtemps sans suite, jusqu'à cette fatidique 90e minute, lorsqu'Antonios Papadopoulos pouvait égaliser en profitant d'un ballon repoussé par Anthony Racioppi. Cruel pour les Valaisans qui se rendront à Berne dimanche, avec l'espoir de cette fois-ci dépasser Lugano au classement.