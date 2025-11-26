Saint-Gall s'impose et garde un œil sur Thoune

Saint-Gall a réussi une bonne opération dans cette partie à rejouer de Super League comptant pour la 12e journée. À Lugano, les joueurs de Suisse orientale se sont imposés 3-1.

Saint-Gall a confirmé son récent succès face au Lausanne-Sport (1-0) en allant chercher trois points précieux au Tessin face à un adversaire direct. Cette victoire leur permet de revenir à quatre longueurs de Thoune, toujours solide leader. Cette partie, programmée le 2 novembre, n'avait pu aller à son terme en raison de la pluie.

Lugano pensait égaliser

Ce sont pourtant les Tessinois qui sont le mieux entrés dans ce match, en ouvrant le score à la 33e par Koutsias. Les Brodeurs ont répondu à la 42e par Boukhalfa. Ils ont pris les devants à la 62e par Daschner et ont scellé le score à la 95e par Baldé.

Entre ces deux réussites, Lugano pensait bien avoir égalisé à la 87e, mais après visionnage de la VAR, l'arbitre a annulé le but pour une faute de main de Papadopoulos. Saint-Gall affronte Bâle ce week-end, tandis que Lugano reçoit Sion.