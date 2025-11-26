Ce n'est peut-être pas un hasard si Arsenal carbure à plein régime en ce moment. En tout cas, il se donne les moyens de préparer l'avenir et de l'entrevoir avec une certaine ambition. À tel point qu'en ce moment, Arsenal se permet de surclasser, et de plusieurs catégories d'âge, ses meilleurs talents. Après avoir battu le record du plus jeune joueur aligné en Champions League, voilà que le club détient désormais, également, la meilleure marque à l'échelon inférieur: la Youth League.
Mercredi après-midi, Luis Munoz, milieu d'Arsenal, est en effet entré en jeu pour les dix dernières minutes du duel remporté 4-2 par son équipe face à Bayern. Le milieu de terrain, qui affiche déjà une certaine maturité physique, n'a que 13 ans, 11 mois et 15 jours. À titre de comparaison, Luis Munoz a plus de cinq ans de moins que l'un de ses coéquipiers Louie Copley.
Signe que la jeunesse se porte bien du côté d'Arsenal, Max Dowman, plus jeune joueur aligné en Champions League (le 4 novembre dernier), a inscrit un doublé dans ce même match de Youth League face au Bayern, réservée aux formations M19 des plus grands clubs européens.