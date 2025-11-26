Après Max Dowman, aligné en Champions League à 15 ans et 308 jours, Arsenal compte un nouveau record de précocité. Le club londonien a aligné, ce mercredi après-midi, un joueur de 13 ans en Youth League face au Bayern.

Nouveau record pour Arsenal, qui envoie un gamin de 13 ans en Youth League

Nouveau record pour Arsenal, qui envoie un gamin de 13 ans en Youth League

Luis Munoz n'a que 13 ans. Il est pourtant déjà aligné en Youth League, une compétition réservée aux meilleurs joueurs européens de moins de 19 ans. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Blick Sport

Ce n'est peut-être pas un hasard si Arsenal carbure à plein régime en ce moment. En tout cas, il se donne les moyens de préparer l'avenir et de l'entrevoir avec une certaine ambition. À tel point qu'en ce moment, Arsenal se permet de surclasser, et de plusieurs catégories d'âge, ses meilleurs talents. Après avoir battu le record du plus jeune joueur aligné en Champions League, voilà que le club détient désormais, également, la meilleure marque à l'échelon inférieur: la Youth League.

Mercredi après-midi, Luis Munoz, milieu d'Arsenal, est en effet entré en jeu pour les dix dernières minutes du duel remporté 4-2 par son équipe face à Bayern. Le milieu de terrain, qui affiche déjà une certaine maturité physique, n'a que 13 ans, 11 mois et 15 jours. À titre de comparaison, Luis Munoz a plus de cinq ans de moins que l'un de ses coéquipiers Louie Copley.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Signe que la jeunesse se porte bien du côté d'Arsenal, Max Dowman, plus jeune joueur aligné en Champions League (le 4 novembre dernier), a inscrit un doublé dans ce même match de Youth League face au Bayern, réservée aux formations M19 des plus grands clubs européens.