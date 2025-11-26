Denis Zakaria et l'AS Monaco craquent en ouverture de soirée

Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

L'AS Monaco pensait avoir assuré l'essentiel à Chypre, ce mercredi soir. Le capitaine Denis Zakaria et ses coéquipiers menaient 2-1, avant de se faire égaliser dans les derniers instants. Ils manquent une belle opportunité de se relancer en Champions League.

Expulsé le week-end dernier en championnat, Denis Zakaria était bien sur le terrain ce mercredi soir en Champions League. Photo: AP

Blick Sport

L’AS Monaco peut nourrir des regrets. Car Pafos, qui comptait certes cinq points au coup d’envoi, comme les Monégasques, fait tout de même figure de Petit Poucet dans cette Champions League. Mais les Chypriotes semblent apprivoiser cette étiquette d’outsider. Malmenés, ils ont fini par revenir à la 88e minute en égalisant à 2-2. L’ASM de Denis Zakaria, capitaine, manque donc le coche.

Côté chypriote, une vieille connaissance s’est illustrée mercredi soir. David Luiz, ancien défenseur de Chelsea et du PSG notamment, est devenu, à 38 ans et 218 jours, le deuxième joueur le plus âgé à marquer en Champions League. Il s’est rendu auteur d’un puissant coup de tête pour égaliser une première fois à la 18e minute.

C’est un autogoal de Mohammed Salisu (88e) qui a mené à la deuxième égalisation. Dans le temps additionnel, Pafos, revigoré, a même poussé pour l’emporter. Mais Denis Zakaria, auteur d’un match solide et conquérant, et les siens ont tenu bon. À noter que Paul Pogba s'est échauffé durant la rencontre, mais n'est pas entré en jeu. La faute, peut-être, à un manque d'intensité encore à ce niveau.

Copenhague l'emporte

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Copenhague s'est fait peur mais a fini par remporter le duel des cancres (les deux équipes n'avaient glané qu'un point lors des quatre premiers matchs) face au Kairat Almaty. Succès 3-2.