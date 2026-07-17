Stephan Lichtsteiner va effectuer un retour à la Juventus

Ce samedi, Stephan Lichtsteiner et son FC Bâle vont disputer un match amical face à la Juventus. Avant le déplacement à Turin, le coach rhénan a discuté avec Blick des différences entre les deux clubs.

Florian Raz

Stephan Lichtsteiner évoque le passé. Mais chacune de ses phrases montre plutôt ce à quoi il est confronté aujourd’hui. Lorsqu'on discute avec lui, il est bien sûr question de la Juventus, l’adversaire du FC Bâle samedi lors d’un match amical. Avec la Vieille Dame, l'actuel coach rhénan a remporté 14 titres.

On peut tout aussi bien transposer cela au FC Bâle, qu’il entraîne actuellement. Entre les deux clubs, il y a des différences. À quel point l'ancien international a-t-il été surpris, ou du moins déconcerté, lors de son mandat toujours en cours sur le banc des Bâlois?

La révélation à Turin

Stephan Lichtsteiner raconte la révélation qu’il a eue en 2011, alors qu’il était âgé de 27 ans, après son transfert à Turin. «Dans d’autres clubs, mes exigences ont plutôt heurté certaines sensibilités. Puis tu arrives à la Juve et tu te rends compte: ici, on ne se contente pas de parler de victoire. Ici, on fait tout pour gagner.»

L’actuel entraîneur de Bâle raconte qu’à la Juventus, à l’époque, on «parlait la même langue» que lui. Il évoque la pression et l’exigence qui ont permis aux joueurs de grandir. Il explique comment la direction du club intervenait immédiatement dès que quelqu’un semblait se reposer sur ses lauriers après un succès.

À chaque déclaration, on sent à quel point il se sentait chez lui dans cet environnement, où seuls pouvaient s’imposer les footballeurs qui voulaient être performants chaque jour. Des joueurs comme lui. «Je me suis toujours mesuré en fonction des titres», explique-t-il.

Stephan Lichtsteiner tente un grand écart

Ce sont des propos qui auraient parfaitement collé au FC Bâle à son apogée, entre 2010 et 2017 – à cette machine à succès qui enchaînait les titres sans jamais faiblir.

Mais Stephan Lichtsteiner travaille désormais pour le FCB actuel. Un club qui, certes, veut absolument réussir, mais qui s’est en même temps fortement spécialisé dans le recrutement de jeunes joueurs étrangers, qu’il améliore brièvement avant de les revendre en réalisant le plus de bénéfices possible.

C’est un grand écart qui peut mettre un entraîneur à rude épreuve, admet Stephan Lichtsteiner: «Ce n’est pas facile. Tu dois laisser partir les joueurs au moment même où ils seraient prêts à t’aider à gagner.»

L’équipe ou la vidéo des meilleurs moments ?

Il y a sans doute autre chose d’encore plus difficile: amener les jeunes talents à s’investir pour l’équipe, et non pour leur propre pomme. Encore un contraste avec l’époque où Stephan Lichtsteiner évoluait à Turin. «La Juve était un club où les joueurs voulaient rester longtemps. Bâle est un tremplin.»

Qu’est-ce que l'ancien international essaie actuellement d’inculquer à ses joueurs? «Nous allons au stade pour gagner en équipe. Et non pour montrer des prouesses techniques qui ne font progresser que moi en tant que joueur.»

Au cours de la saison écoulée, Stephan Lichtsteiner n’a pas réussi à former, en plein championnat, une équipe fonctionnelle à son image. Il dispose désormais d’une préparation estivale pour travailler sur ses idées. Mais il reste à voir dans quelle mesure il pourra en tirer profit.

Actuellement, 26 joueurs de champ s’entraînent. Combien d’entre eux seront encore à Bâle à la fin du mercato? Metinho et Philip Otele devraient être des candidats à un transfert lucratif.

Qu’en est-il d’Andrin Hunziker?

D’autres, comme l’attaquant Andrin Hunziker, devraient activement chercher à partir pour des raisons liées à leur carrière. Pourtant, Stephan Lichtsteiner trouve le profil de l’attaquant «très intéressant». «J’aurais aimé le voir à Bâle pendant quelques mois, voire plus.»

Cela fait également partie des défis auxquels un entraîneur du FC Bâle doit actuellement faire face: construire une équipe dont on ne sait pas si elle existera encore sous cette forme lorsque des résultats seront urgemment nécessaires.

Le match amical contre la Juventus de samedi? Il ne peut être qu’un petit aperçu de la façon dont se déroulera cette saison du FC Bâle. Un match pour lequel 20 500 billets avaient déjà été vendus jeudi.