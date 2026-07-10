Sion doit se trouver un défenseur central, et vite

Le FC Sion avance dans un mercato estival très calme, fidèle au plan annoncé par Barthélémy Constantin. Avec Fodé Sylla comme seule recrue présentée, le club valaisan prépare la suite avec confiance, malgré la blessure de Kreshnik Hajrizi.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'été, bien que très chaud, est calme en Valais. Et plus précisément au FC Sion, où, hormis Fodé Sylla, on n'a présenté aucun autre nouveau joueur. Winsley Boteli s'est engagé sur la durée après un transfert de quelques millions, après son prêt. Sinon, quelques retours de jeunes joueurs envoyés prendre de l'expérience ailleurs la saison dernière.

Peu de mouvements donc, comme annoncé après le dernier match de championnat à Berne en mai. «Ce n'est pas le premier été où je tiens mes promesses. Même l'année de la relégation, les engagements pris avaient été respectés», sourit Barthélémy Constantin, directeur sportif du club.

Qui pour remplacer Kreshnik Hajrizi?

«Il n'y a pas lieu de s'exciter. Dès le départ, notre objectif était de prolonger nos joueurs et de continuer à travailler avec ce groupe qui possède encore une importante marge de progression», appuie le dirigeant, qui annonce tout de même qu'une seconde arrivée devrait être annoncée prochainement.

Et pour cause, Kreshnik Hajrizi a dû passer sur la table d'opération en raison d'une blessure aux adducteurs. L'international kosovar manquera ainsi trois mois de compétition. «Les choses ont été anticipées. Bien sûr qu'une arrivée doit se faire. Et même sans la blessure. C'était déjà dans les pipelines», explique Barth Constantin, qui ne s'inquiète pas du timing serré puisque la compétition reprendra le 23 juillet avec un déplacement en Albanie ou en Azerbaïdjan pour le deuxième tour qualificatif de Conference League. «L'annonce va arriver rapidement. Et je rappelle qu'on a confiance en Noé Sow et Jan Kronig.»

Un Valaisan à Genève, encore

En début de semaine, le Valaisan a vu un ancien de ses protégés, Quentin Maceiras, s'engager chez le rival historique: le Servette FC. Comme de nombreux Sédunois avant lui. «Il m'a prévenu la veille de sa signature. Nous sommes toujours restés proches et nous avons régulièrement échangé. Lorsque j'avais pensé à lui auparavant, la situation n'était pas favorable pour lui. Aujourd'hui, nous disposons de quatre latéraux de haut niveau et il n'y avait donc pas de place. Je suis très heureux pour lui. Peu importe où il joue, l'essentiel est qu'il prenne du plaisir, qu'il vive du football et qu'il réalise les meilleures performances possibles… sauf contre nous», rigole Barth Constantin, qui se réjouit que les choses sérieuses reprennent, avec un groupe qu'il estime prêt à affronter les défis qui l'attendent.

«Avec l'arrivée de Fodé et celle, à venir, d'un défenseur central, nous aurons la profondeur nécessaire pour aborder sereinement les trois compétitions. Ensuite, nous analyserons les opportunités qui se présenteront sur le marché, sans urgence», annonce le Valaisan qui ne s'exclut rien. «Il pourrait également y avoir une ou deux arrivées de jeunes joueurs à potentiel, en priorité suisses. Ce ne seront pas forcément des joueurs prêts à évoluer immédiatement avec la première équipe, mais des profils qui pourront grandir et se développer dans le cadre du club au cours des prochaines années. Il faut aussi anticiper cela.»

«Il y aura un effet domino sur le marché»

Concernant les départs, là aussi, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements. Du moins pour le moment. «Oui, il y a des appels et des sollicitations. Et comme je l'ai dit, il y aura un effet domino sur le marché. Il est possible que certains clubs se débloquent après la Coupe du monde et viennent avec des offres plus importantes pour certains de nos joueurs. Mais, aujourd'hui, il n'y a aucune excitation autour de tout cela.»

Seule exception: Timothy Fayulu, à qui on cherche une porte de sortie, comme l'été dernier. «Il est actuellement en vacances après la Coupe du monde. Il existe des intérêts et des discussions avec certains clubs. Nous verrons comment la suite de l'été évoluera.»