Isaac Schmidt sera présenté jeudi à Young Boys. Le Vaudois vise du temps de jeu à Berne pour relancer sa carrière et revenir en sélection suisse.

Florian Raz

Isaac Schmidt (26 ans) sera présenté jeudi comme nouvelle recrue du côté de Young Boys. Le latéral vaudois était sous contrat avec Leeds United, promu en Premier League, mais il a évolué récemment en prêt au Werder Brême, en Bundesliga.

Pour revenir avec la Nati?

Passé par Saint-Gall, Isaac Schmidt comptait parmi les joueurs suisses les plus intéressants dans son couloir gauche, bien qu'il soit droitier. Chez les Bernois il n'est toutefois pas prévu pour jouer à gauche, mais plutôt au poste d'arrière droit.

Sur le couloir droit, YB compte actuellement trois joueurs sous contrat: Saidy Janko, Ryan Andrews et Lewin Blum. Le deuxième nommé sera toutefois absent encore longtemps en raison d’une rupture du ligament croisé. Quant au troisième, on s’attendait à ce qu’il quitte à nouveau Berne, après un prêt en Belgique, à Charleroi.

Isaac Schmidt a fait le saut de Saint-Gall à Leeds à l’été 2024. Il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer en Angleterre. Il avait également été récemment pressenti pour rejoindre le FC Bâle. Les Bâlois ont entre-temps recruté le Français Coleen Louis (21 ans) pour remplacer le défenseur gauche Dominik Schmid (28 ans), parti à Salzbourg.

Isaac Schmidt se dirige donc désormais vers Berne en tant qu’arrière droit. Après Cédric Zesiger, il est le deuxième Suisse expérimenté que les Bernois font revenir de l’étranger en Suisse. Pour le Vaudois, l’objectif sera sans doute aussi d’augmenter ses chances d’être sélectionné en équipe nationale en accumulant un maximum de temps de jeu.