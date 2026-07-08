Sékou Fofana quitte le Lausanne-Sport pour Auxerre

La liaison Lausanne–Auxerre continue d'être utilisée. Après l'arrivée dans le canton de Vaud en prêt de Theo Bair et le départ pour la France de Bryan Okoh, c'est au tour de Sékou Fofana de faire le chemin entre les deux clubs.
Le LS annonce ce mercredi soir le départ de son latéral gauche pour le club de Ligue 1 avec lequel il s'est engagé pour quatre saisons. «Le FC Lausanne-Sport tient à remercier sincèrement Sékou pour son parcours, son investissement et son état d'esprit tout au long de son passage au club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs de l'AJ Auxerre», écrit le club de la Tuilière.
«Lausanne je t'aime»
De son côté, le défenseur de 23 ans a fait ses adieux aux supporters lausannois sur Instagram. «Cher Lausanne, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Quand j'ai arrêté le football, tu as été le seul à me redonner une chance. Grâce à toi, j'ai retrouvé le goût du football et l'envie de continuer à croire en mes rêves. J'ai rencontré des frères qui resteront à jamais dans mon cœur. Un club incroyable, des supporters incroyables. Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, même si le chemin est encore très long. Merci pour votre confiance, votre soutien et tous les moments inoubliables que nous avons partagés ensemble. Lausanne je t'aime.»
Arrivé au club en 2021 à l'âge de 18 ans en provenance de l'AS Saint-Étienne M19, le latéral aura disputé 50 rencontres pour le LS. «Sékou Fofana laisse l’image d’un joueur engagé, sérieux et en constante progression, capable de franchir toutes les étapes jusqu’au plus haut niveau», salue encore la formation vaudoise.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23