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Malgré son nouveau stade
Le FC Lugano a toujours un problème d'infrastructure

Malgré le déménagement dans une nouvelle arène ultramoderne, le FC Lugano doit continuer à improviser. Les terrains d'entraînement prévus près du nouveau stade ne sont pas encore prêts.
Publié: il y a 19 minutes
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Lugano déménagera bientôt dans une nouvelle arène ultramoderne.
Photo: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele Frezza

Cet été, FC Lugano entrera dans une nouvelle ère. Les Bianconeri quittent le vénérable Cornaredo pour la nouvelle AIL Arena – un stade-centre commercial, comme aime à l’appeler le CEO Martin Blaser. Tout est ultramoderne: il y a même un «club tunnel» dans lequel les fans peuvent observer de près les footballeurs à travers une paroi vitrée à l’entrée des joueurs, comme à Manchester City, à Everton ou à Stuttgart.

Mais il y a un point sur lequel le club tessinois reste pour l’instant au niveau du Cornaredo: les terrains d’entraînement. «Nous n’avons pas de terrain de taille normale et devons souvent improviser. Nous tenons bon et essayons de résoudre le problème à long terme», expliquait l’entraîneur Mattia Croci-Torti en automne.

Dix minutes de minibus pour s'entraîner

La situation actuelle est loin d’être optimale. «Elle ne correspond certainement pas aux standards d’une équipe de Super League», déclare Mattia Croci-Torti. Les joueurs se changent au Cornaredo et se rendent ensuite à Cadro, en deux minibus, pendant une dizaine de minutes. Là, ils s’entraînent sur les installations du club local CO Boglia Cadro. Et leur accord existant avec le club expire cet été.

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Comme les terrains d’entraînement prévus près du nouveau stade ne sont pas encore prêts – et que l’on ne sait pas non plus quand ils seront disponibles –, la question se pose de savoir où les Bianconeri s’entraîneront la saison prochaine. La solution la plus évidente serait de prolonger la collaboration avec le CO Boglia Cadro. Mais selon les informations de Blick, le club exige entre-temps des indemnités plus élevées pour l’utilisation de ses infrastructures.

Cadro en veut plus

Interrogé à ce sujet, Lugano ne veut ni confirmer ni infirmer. Plusieurs options – y compris celle de Cadro – sont actuellement examinées d’un point de vue technique, logistique et économique. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais les prochaines étapes devraient permettre d’y voir plus clair dans les semaines à venir.

En d’autres termes: le club sonde intensivement le marché ces jours-ci. «Nous espérons que le nouveau stade déclenchera de nouvelles dynamiques», déclarait Mattia Croci-Torti en automne. De nombreux éléments laissent toutefois penser qu’il devra encore patienter, du moins en ce qui concerne les conditions d’entraînement.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Bâle
FC Bâle
0:0
31
6
50
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
Young Boys
30
5
45
7
FC Lucerne
FC Lucerne
30
2
36
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zurich
FC Zurich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
31
-23
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
0:0
31
-46
20
Tour final
Tour de relégation
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