Un Autrichien succède à un autre Autrichien à la tête de Grasshopper. Gernot Messner est le nouvel homme fort des Sauterelles et devra sauver GC dans la lutte contre la relégation.

Tobias Wedermann et Florian Raz

Clin d'oeil ironique de l'histoire: Le désormais ex-entraîneur de Grasshopper, Gerald Scheiblehner, licencié lundi, a lui-même amené son successeur chez les Sauterelles.

Gernot Messner a rendu visite à Gerald Scheiblehner en octobre, alors qu’il était sans club, afin de se perfectionner et d'observer GC. Les deux Autrichiens, qui n’avaient pas de contacts étroits auparavant, se sont tout de suite entendus. Peu de temps après, Gernot Messner est devenu entraîneur des M21 dans le club zurichois.

«Jusqu’à présent, nous nous connaissions plutôt par de petites conversations, mais ces derniers jours ici, nous avons remarqué à quel point nous nous entendions bien, non seulement sur le plan du football, mais aussi sur le plan humain», a expliqué Gernot Messner dans une interview accordée au journal autrichien «Kleine Zeitung». «Dans le football, je n’ai jamais été autant apprécié dès le premier jour qu’ici à Zurich», a continué Gernot Messner, charmé par le contexte.

Bilan impeccable à GC et promotion en Autriche

Gerald Scheiblehner et son successeur ne partagent pas seulement la nationalité, mais aussi l’idée de jeu: la pression, l'agressivité et l’intensité. Le travail de Gernot Messner avec les M21 a eu un succès immédiat à l’automne. En six matches jusqu’à présent sur la ligne de touche en quatrième division, l'entraîneur de 45 ans n’en a pas perdu un seul. Gernot Messner compte cinq victoires et un match nul à son actif. Un bilan dont on ne peut que rêver en première équipe depuis des années. Vient maintenant la promotion, annoncée par le directeur sportif Alain Sutter. «Par intérim jusqu’à la fin de la saison», détaille-t-on du côté de GC.

Le successeur de Gerald Scheiblehner n’est pas un inconnu dans son pays. Avant son engagement à Zurich, il a entraîné le Grazer AK en Bundesliga autrichienne. En hiver 2022, il a repris le club en deuxième division et a réussi à le faire monter en 2024. Cependant, Gernot Messner n’a jamais pu gagner un match dans la plus haute division autrichienne en tant qu’entraîneur. Après un début de saison de dix matches sans victoire, l’entraîneur de l’équipe promue a été licencié du Grazer AK.

Il devra maintenant se mettre au niveau pour connaître la victoire en première division avec Grasshopper. Son assistant Shkelzen Gashi connaît parfaitement ce sentiment en tant que joueur. Il a disputé 72 matches en tant que joueur pour les Sauterelles, marquant 26 buts et délivrant 12 assists. En 2013, il a participé au dernier grand succès de GC lors de la victoire en Coupe de Suisse.