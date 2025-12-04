L'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin, clarifie la situation concernant les penalties de Xherdan Shaqiri. Malgré les récents échecs, le Vaudois maintient sa confiance en son capitaine et affirme qu'il restera le tireur désigné s'il le souhaite.

Lucas Werder

Ludovic Magnin souhaite clarifier la situation. «Si Xherdan Shaqiri veut continuer à tirer les penalties, il continuera à le faire. Il n’y a aucune discussion là-dessus», a assuré l’entraîneur du FCB, faisant référence à la polémique qu’il avait lui-même déclenchée après que son capitaine ait manqué son troisième penalty de la saison lors du match nul contre Saint-Gall. Ludovic Magnin avait alors annoncé vouloir analyser la hiérarchie des tireurs en interne.

«Cela a été mal interprété. J’ai dit que nous allions regarder cela, et cela a ensuite été interprété d’une autre manière», a expliqué l’entraîneur. «Cela m’a montré une fois de plus que je suis maintenant à Bâle. A Lausanne, une phrase comme celle-là n’aurait eu aucun effet», a-t-il ajouté avec un sourire.

Malgré ces deux penalties ratés de suite, Ludovic Magnin reste confiant. «C’est notre capitaine, et s’il prend le ballon, il tirera. Pour moi, il n’y a aucune raison de douter de lui».

Peu d’alternatives au sein du FCB

L’entraîneur n’a d’ailleurs guère le choix, car à part Xherdan Shaqiri, très peu de joueurs bâlois ont l’expérience des penalties en match officiel. Seuls quatre autres joueurs ont déjà transformé un penalty dans leur carrière professionnelle, et pour la plupart, cela remonte à longtemps.

Pour Albian Ajeti, le dernier penalty marqué remonte à dix ans, en coupe contre le SV Muttenz. Le milieu de terrain Léo Leroy a transformé un penalty il y a quatre ans pour la deuxième équipe de Montpellier. Koba Koindredi a inscrit son dernier penalty début 2023 pour le Real Oviedo en deuxième division espagnole. Les autres stars offensives du FCB – Philip Otele, Ibrahim Salah, Marin Soticek, Jeremy Agbonifo et Moritz Broschinski – n’ont jamais marqué de penalty en match professionnel.

Bénie Traoré, seule alternative crédible

Bénie Traoré reste donc la seule véritable alternative à Xherdan Shaqiri. Fin octobre, il a inscrit le but de l’honneur du FCB sur penalty lors de la lourde défaite 1-5 à Lausanne, après que Xherdan Shaqiri ait été remplacé. Il s’agissait du cinquième penalty de sa carrière, tous réussis.

De son côté, Xherdan Shaqiri a transformé 10 de ses 15 tentatives depuis son retour au FCB, un bilan qui suffit largement à son entraîneur pour continuer à lui faire confiance.