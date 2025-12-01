Ludovic Magnin sous pression au FC Bâle

Si le FC Bâle est l'équipe qui se crée le plus d'occasions de la ligue, elle ne marque presque pas de buts. Son entraîneur, Ludovic Magnin, ne peut pas seulement se cacher derrière le manque d'efficacité de ses joueurs.

Lucas Werder

Ludovic Magnin n'y peut rien. Son équipe s'est crée cinq grosses occasions contre le FC Saint-Gall. Xherdan Shaqiri a même pu tenter sa chance sur penalty. Mais au final, son FC Bâle n'a, une fois de plus, pas marqué de but pour la troisième fois lors des quatre derniers matchs de championnat. Ce malgré 2,32 Expected Goals.

Dominik Schmid a déclaré après le match ne plus vouloir entendre parler de manque d'occasions. La conséquence des dernières semaines frustrantes de Bâle. Après quinze journée, le champion en titre a marqué 23 buts. Selon les xG, les buts attendus, il devrait en avoir marqué 9,5 de plus.

On ne peut donc certainement pas reprocher à Ludovic Magnin son inaction offensive. Les Bâlois se créent de loin les occasions les plus nombreuses et les plus dangereuses de toute la ligue. Mais l'entraîneur bâlois ne peut pas uniquement se cacher derrière le manque d'efficacité. Car le FCB a aussi concédé moins de buts qu'il n'aurait dû. Avec 17 buts encaissés, les Bâlois forment avec Thoune la meilleure défense de la ligue, mais se situent 3,5 buts en dessous des xG contre.

18 buts «de trop»

Certes, les Bâlois ont, au total, un peu moins de points au compteur que ce qu'ils devraient avoir (selon les différents modèles d'exptected points). Mais si le FC Bâle se classe actuellement quatrième, c'est surtout parce que ses concurrents de Thoune, Saint-Gall et YB ont largement surperformé lors des quinze premiers matches de Super League.

L'efficacité de la concurrence ne peut toutefois pas être considérée comme une excuse. Personne à Bâle ne mentionne le fait qu'ils ont inscit plus de 18 buts de plus que ce que prévoyait le modèle des xG lors de la dernière saison. Le FC Bâle aurait tout de même remporté le titre, mais avec une avance nettement plus faible.

Deux victoires obligatoires

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir à court terme de Ludovic Magnin? Le directeur sportif Daniel Stucki a, en partie, soutenu le Vaudois la semaine dernière, déclarant publiquement qu'il continuait à faire ses plans avec Ludovic Magnin.

Daniel Stucki se souvient aussi de la saison dernière, au cours de laquelle il avait maintenu Fabio Celestini, malgré de multiples revers. Une ligne directrice qui s'est avérée payante, puisque les Bâlois ont pris leur envol en deuxième partie de saison. Après une semaine avec un seul point en deux matches contre Genk (1-2) et Saint-Gall (0-0), Ludovic Magnin est malgré tout sous une énorme pression. Tout autre résultat que deux victoires lors des deux prochains matches – contre le FC Grand-Saconnex en Coupe et contre Winterthour en Super League – pourrait lui coûter son poste.

Toujours est-il que si le FCB gagne ce week-end contre la lanterne rouge, il se retrouverait avec 27 points. Et n'aurait donc qu'un point de moins au compteur qu'au même moment de la saison dernière.