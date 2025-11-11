La Super League a-t-elle besoin de la goal-line technology?

Le FCB a-t-il été privé d’un but? La scène contre le FC Lugano fait débat et relance la question: la technologie de la ligne de but est-elle nécessaire en Super League?

But ou non? Cette scène du match entre Bâle et Lugano fait polémique.

Cédric Heeb

Après l’échec de Xherdan Shaqiri sur penalty face au FC Lugano, l’attaquant du FCB Moritz Broschinski a vu sa reprise être repoussée in extremis par le défenseur luganais Mattia Zanotti. Mais le ballon n’avait-il pas complètement franchi la ligne? Une photo envoyée par un lecteur sème le doute et laisse penser que le but aurait dû être validé.

Débat relancé

La technologie de la ligne de but permettrait de trancher sans équivoque: si le ballon passe entièrement la ligne, la montre de l’arbitre vibre immédiatement. Mais l’acquisition de cette technologie reste très coûteuse, ce qui a conduit la Swiss Football League (SFL) à y renoncer jusqu’à présent.

Le cas de Bâle relance le débat: la technologie sur la ligne de but devrait-elle être adoptée en Suisse, comme dans de nombreuses autres ligues européennes?