Une vidéo de lecteur sème le doute sur le but refusé de Bâle contre Lugano
0:34
La balle était dedans?Une vidéo de lecteur sème le doute sur le but refusé de Bâle contre Lugano

Une action de Bâle relance le débat
La Super League a-t-elle besoin de la goal-line technology?

Le FCB a-t-il été privé d’un but? La scène contre le FC Lugano fait débat et relance la question: la technologie de la ligne de but est-elle nécessaire en Super League?
Publié: il y a 26 minutes
But ou non? Cette scène du match entre Bâle et Lugano fait polémique.
Cédric Heeb

Après l’échec de Xherdan Shaqiri sur penalty face au FC Lugano, l’attaquant du FCB Moritz Broschinski a vu sa reprise être repoussée in extremis par le défenseur luganais Mattia Zanotti. Mais le ballon n’avait-il pas complètement franchi la ligne? Une photo envoyée par un lecteur sème le doute et laisse penser que le but aurait dû être validé.

Débat relancé

La technologie de la ligne de but permettrait de trancher sans équivoque: si le ballon passe entièrement la ligne, la montre de l’arbitre vibre immédiatement. Mais l’acquisition de cette technologie reste très coûteuse, ce qui a conduit la Swiss Football League (SFL) à y renoncer jusqu’à présent.

Le cas de Bâle relance le débat: la technologie sur la ligne de but devrait-elle être adoptée en Suisse, comme dans de nombreuses autres ligues européennes? 

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
FC Bâle
13
6
22
3
Young Boys
Young Boys
13
2
22
4
FC St-Gall
FC St-Gall
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Lucerne
FC Lucerne
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zurich
FC Zurich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
