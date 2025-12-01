Ludovic Magnin envisage de destituer Xherdan Shaqiri

Bâle a une impression de déjà-vu contre Saint-Gall: Xherdan Shaqiri rate à nouveau un penalty. L'entraîneur Ludovic Magnin défend son capitaine, mais annonce une révision de la hiérarchie des tireurs de penalty.

Carlo Emanuele Frezza

Bâle revit un scénario familier face à Saint-Gall. Comme contre Lugano, Xherdan Shaqiri (34 ans) a l’occasion d’ouvrir le score. Mais une fois encore, il craque au moment décisif. Comme face aux Tessinois, il manque un penalty dimanche après-midi contre Saint-Gall.

Marwin Hitz (38 ans) refuse catégoriquement l’idée d’un débat autour du numéro dix. «C’est irrespectueux. Il est le dernier sur lequel nous devrions nous interroger», lâche le gardien, visiblement agacé, dans la zone mixte avant de regagner le vestiaire.

Magnin songe à changer de tireur

L’entraîneur bâlois Ludovic Magnin (46 ans) reconnaît en conférence de presse que la hiérarchie des tireurs devra peut-être être revue. «C’est évidemment regrettable que Shaqiri ait manqué deux penalties à 0–0. Pour la prochaine fois, nous réfléchirons. D’autres noms figurent sur la liste. Contre Saint-Gall, Bénie Traoré aurait été le deuxième choix», confie-t-il.

Pour le reste, le Vaudois soutient totalement son capitaine. «Les meilleurs joueurs du monde ont déjà raté des tirs au but. Shaqiri n’a certainement pas besoin d’aide pour se relever», assure l'ancien coach du LS, précisant que cet échec n’a aucun lien avec son remplacement à la 66e minute.

Cette sortie était purement liée à sa condition physique. «Nous n’avons décidé que ce matin-même qu’il commencerait le match. Nous ne voulions pas solliciter son mollet au-delà du raisonnable. L’objectif était un temps de jeu de 60 à 70 minutes», explique l'entraîneur bâlois. Le technicien s’est d’ailleurs réjoui de voir son équipe maintenir la pression après la sortie de Shaqiri et continuer à jouer vers l’avant. «Comme contre Genk, on a vu que l’équipe sait très bien fonctionner sans Shaqiri.»