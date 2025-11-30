Contre Thoune, l’étudiant du LS a passé l’examen avec succès

Première titularisation, premiers frissons et un rêve d’enfant qui se concrétise. Formé à l’Union Saint-Gilloise, le défenseur central et étudiant à l'EPFL Rodolfo Lippo a brillé pour ses débuts en Super League.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant et qui se matérialise, et ça ne s’est pas si mal passé», sourit Rodolfo Lippo après avoir disputé ses premières minutes en Super League face au FC Thoune (victoire 2-1). Et ce dans la peau d'un titulaire, en raison des suspensions de Kévin Mouanga et de Karim Sow.

Une nouvelle qu'il a apprise après l'entraînement de samedi. «J'espèrais être titulaire, mais c'était sans certitude. J’ai continué à faire mon travail comme d’habitude. C’était une possibilité, pas une garantie, mais finalement, le staff m’a fait confiance et je me suis donné», explique le défenseur central de 21 ans au parcours si particulier.

«Je veux toujours plus»

Arrivé de Belgique à 17 ans pour y suivre des études à l'EPFL, le défenseur central formé à l'Union Saint-Gilloise a tout d'abord connu le football amateur dans le canton de Vaud. La troisième ligue, puis la 2e ligue inter, avant de se faire repérer par le LS sous les couleurs de La Sarraz/Éclépens en 1re ligue. Il intègre l'équipe M21, participe activement à sa promotion en Promotion League ce printemps avec notamment deux buts lors de la finale, avant de taper dans l'œil de Peter Zeidler qui compte désormais sur lui.

Une trajectoire peu commune, qui rend forcément cette première dans l'élite d'autant plus spéciale. «Il a fallu beaucoup de persévérance pour en arriver là. C’est un accomplissement, mais pas la fin de quelque chose. Je veux toujours plus. Je ne vais jamais me contenter de là où j’en suis, même si je suis très heureux. Premier match en pro, c’est le rêve. J’attends ça depuis longtemps, je travaille tous les jours pour y arriver. Quand ça paye, c’est un énorme plaisir», réagit le Lausannois, qui avait jusque-là disputé dix rencontres cette saison avec les M21 et 14 minutes en Coupe de Suisse face à Concordia Bâle, et qui retrouvera les bancs de l'université ce lundi.

Une première dans l'élite réussie

Que pense-t-il de sa première dans l'élite? «Je suis content de ma prestation. Ce n’était pas un match facile pour débuter, mais je trouve que j’ai fait ce qu’il fallait. Il y a encore des choses à améliorer, mais c’est un travail constant», estime-t-il. «Il a gagné dix duels aériens», souligne pour sa part son coach Peter Zeidler en conférence de presse. «Il a montré qu’il peut jouer à ce niveau face à deux bons attaquants.»

«En plus, on prend les trois points, même si ce n’était pas facile», ajoute le numéro 54 qui a rapidement dû se mettre au niveau face à des attaquants en grande confiance. «C’est une intensité bien plus élevée que ce que j’ai connu avant. Il faut rester attentif en permanence, pas une seconde de relâchement. Le moindre manque d’attention peut être puni.»

«On a commencé à trembler»

Très solide défensivement, avec notamment un retour très important sur un Elmin Rastoder qui avait décidé de ne pas rendre le ballon au LS et de filer seul au but, l'étudiant de l'EPFL est même passé tout près de marquer. «Au départ de l’action, le but était de bloquer pour Bryan (ndlr: Okoh, son coéquipier en défense centrale ce dimanche). Finalement, le ballon arrive sur moi, je mets la tête instinctivement, elle part bien, mais quelqu'un l’arrête. Oui, j’y ai cru un instant, on ne va pas se mentir», raconte-t-il, après s'être pris la tête dans les mains au moment d'évoquer cette action qui aurait pu permettre au LS de passer une fin de match plus tranquille.

Car quelques minutes plus tard, malgré l'infériorité numérique, Thoune parvenait à réduire la marque sur penalty. «Ils ont été avantagés psychologiquement dès ce moment-là. On a commencé à trembler, comme à Saint-Gall. On a de la chance de garder ce 2-1 qui est très important. On a perdu en Pologne malgré un bon match, également à Saint-Gall et fait nul contre Sion. Cela nous fait du bien», conclut Peter Zeidler, qui peut ainsi se tourner plus sereinement vers le huitième de finale de Coupe de Suisse face à Yverdon mercredi.