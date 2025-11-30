L'attaquant du Servette FC s'est offert deux jolies réussites lors du match nul 4-4 face à Young Boys. Un retour au premier plan apprécié par Jocelyn Gourvennec, son entraîneur.

Thomas Freiburghaus

«Jérémy, j’te l’avais dit!», a clamé le speaker du stade de Genève, lorsque que Jérémy Guillemenot, double buteur face à YB, cédait sa place sur le terrain. Un geste sympa qu’a dû apprécier le Genevois. «Je ne l’ai pas entendu», avoue-t-il avec un sourire en coin. Avant d’expliquer l’histoire derrière ce petit mot personnalisé: «Avant le match, il m’a dit: ‘Aujourd’hui, je vais crier ton nom une, deux ou trois fois’. Il a crié mon nom deux fois».

D’abord à la 12e, sur un vrai but d'attaquant où il a été le premier à réagir suite à un centre servettien dévié. Puis à la 61e, sur une superbe reprise de volée, lointaine, après un corner. Une «petite revanche» pour celui qui a passablement galéré depuis l’arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc grenat.

Digérer les moments compliqués

Depuis que le Breton a repris la barre du Servette FC, Jérémy Guillemenot a d’abord connu deux entrés en qualifications pour les Coupes d’Europe: 28 minutes face à Utrecht, 14 face au Shakhtar. Puis a été éloigné des terrains pendant près de deux mois. «C’était une période pas facile, longue. Extra-sportivement aussi», avoue l’attaquant grenat.

À son retour, l’ancien de Saint-Gall n’a rien lâché: «Je me donne à fond chaque jour, je m’entraîne bien. Je pense que le coach l’a vu.» Et est, petit à petit, revenu dans les plans de son entraîneur. «Quand il est revenu, c’était un autre garçon, plus ouvert. Il a digéré», explique Jocelyn Gourvennec.

Buteur d'instinct

Cela lui a permis de réintégrer le groupe. D’abord en se contentant de miettes face à Winterthour et Thoune début novembre. Puis en jouant une mi-temps entière face à Lucerne le week-end passé. Avant la titularisation du jour, et donc son doublé dans le 4-4 face à YB. «C’est une petite revanche pour moi aujourd’hui. Mais ce n’est pas parce que j’ai marqué deux buts que tout est effacé. À moi de continuer à répondre présent au quotidien et à chaque match», déclare Jérémy Guillemenot.

Ses réussites du jour devraient lui redonner la confiance dont il a parfois manqué sous le maillot du SFC. «Quand il est bien dans la tête, qu’il reçoit de l’attention du staff, il est apte à jouer pour Servette», déclare Jocelyn Gourvennec.

Jérémy Guillemenot, lui, annonce son retour. Celui d'un «Jérémy avec l’instinct du buteur et l’envie tout donner et de marquer». Une rage retrouvée qui plaît à son coach: «Quand il est dans l’effort, il est redoutable. C’est un vrai buteur, d’inscinct.» Ses deux buts du jour en témoignent bien.