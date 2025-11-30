Lausanne retrouve le chemin de la victoire face au leader

Dans une Tuilière glaciale et grâce notamment à un très bon début de match, le Lausanne-Sport retrouve le chemin de la victoire en Super League. Qui plus est face au leader du championnat, le FC Thoune (2-1).

Bastien Feller Journaliste Blick

Bien que très fraîche, voire glaciale, l'après-midi a été belle pour le Lausanne-Sport et une grande partie des 5833 spectateurs présents à la Tuilière. Les Vaudois ont en effet retrouvé le chemin de la victoire après une séquence de deux matches nuls (Omonia Nicosie en Conference League et Sion) puis deux défaites (Saint-Gall et Lech Poznan). Et qui plus est face au leader de Super League, le surprenant FC Thoune qui enchaîne là une deuxième défaite de suite.

Tout est allé trop vite pour l'équipe de Mauro Lustrinelli en début de match, laquelle était déjà menée de deux buts après un quart d'heure de jeu seulement. Sur les deux séquences, on retrouvait Beyatt Lekoueiry. Dans un premier temps, le numéro 27 lausannois coupait parfaitement de la tête un centre laser de Gaoussou Diakité (13e). Puis, il menait un contre qui débouchait sur une faute de main de Jan Bamert dans sa surface. Penalty dont se chargeait Theo Bair, qui pouvait ainsi se rattraper de ses loupés en Pologne jeudi.

Début de match parfait

Deux occasions, deux buts, Lausanne réalisait un début de match parfait sur le plan offensif. Derrière, quelques seconds avant l'ouverture du score, Karlo Letica se muait comme souvent en sauveur devant un Ethan Meichtry étonnamment seul devant lui (11e).

Forts de leur avantage confortable, mais pas complètement à l'abri d'un éventuel retour thounois, les Lausannois géraient bien la suite de la première période. Et peu avant de retourner au vestiaire, ils se procuraient une belle opportunité de tripler la mise par Beyatt Lekoueiry, puis Gabriel Sigua, qui butaient lui aussi sur Niklas Steffen (42e).

Le penalty qui relance tout

Thoune décidait alors de procéder à deux changements au retour de la pause. Mais les plans de Mauro Lustrinelli étaient rapidement mis à mal par Elmin Rastoder, lequel recevait un deuxième carton jaune après un accrochage avec Karlo Letica (50e). Le LS se retrouvait dans un scénario idéal avec deux buts d'avance et un joueur de plus sur le terrain, mais allait tout de même vivre une fin de match tendue. La faute à un poteau qui empêchait Rodolfo Lippo, qui fêtait sa première en Super League en défense centrale en raison des suspensions de Kévin Mouanga et de Karim Sow, de marquer le troisième.

Puis à une faute de Brandon Soppy dans ses 16 mètres. Leonardo Bertone pouvait ainsi réduire l'écart et redonner espoir au FC Thoune. Le LS reprenait toutefois sa marche en avant et manquait de peu le but du break par Theo Bair à la 77e. Puis, quelques occasions de chaque côté, mais pas de quoi vraiment faire trembler les supporters lausannois et thounois. Prochain rendez-vous pour le Lausanne-Sport: mercredi à Yverdon en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.