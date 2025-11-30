Scénario dingue pour le match de l'Escalade au stade de Genève. Genevois et Bernois n'ont su se départager après une pluie de buts: 4-4, score final.

Thomas Freiburghaus

Plus d’une heure avant le coup d’envoi de ce Servette-YB, on entendait déjà pétards et tambours aux abords du stade de Genève. L’œuvre des ultras, mais aussi de la Compagnie de 1602, appelée à commémorer (très en avance) la fête de l’Escalade, dernier match de l’année à domicile oblige. Maillots spéciaux et animations – en tribune comme sur le terrain – étaient de mise. Ce devait donc être un dimanche de fête dans la cité de la mère Royaume.

3 tirs cadrés, 3 buts

Et c'est un Genevois qui a tiré le premier coup de canon, à la 12e. Jérémy Guillemenot, titulaire pour la première fois depuis plus de trois mois, a inscrit le premier but du match, suite à un centre de Miroslav Stevanovic, dévié par David Douline. Il était le plus réactif pour propulser le ballon au fond du but de Marvin Keller. 1-0 sur la première grosse occasion de la partie.

Sur la deuxième, ce sont les Bernois qui ont trompé Jérémy Frick, suite à une belle combinaison Benito-Bedia-Virginius, conclue par Christian Fassnacht aux six mètres (26e). 1-1 sur le deuxième tir cadré du match.

Sur le troisième, c'est Florian Ayé, serein dans la surface, qui a pu remettre les Grenat devant, après un bon travail préparatoire de Lilian Njoh et Lamine Fomba (33e). Quelques minutes auparavant, David Douline était passé proche d'inscrire une superbe volée, du gauche, sur un centre en retrait de Miroslav Stevanovic (29e).

Alvyn Sanches allume la clim'

Ce même David Douline encore malheureux à la 41e. Il pensait alors avoiré redonné deux buts d'avance aux siens, après avoir enfin trompé Marvin Keller et sa défense de la tête. Mais le milieu de terrain français était coupable d'un hors-jeu plus tôt dans l'action. Les Grenat pensait tout de même rentrer avec un avantage d'un but au vestiaire.

Mais dans le temps additionnel, Alvyn Sanches en a décidé autrement, s'offrant un enroulé du pied gauche dont il a le secret et qui a fini dans le petit filet de Jérémy Frick. Le Lausannois d'YB, souvent chambreur, s'est fendu d'une célébration à la «Cold Palmer» devant la Section Grenat. Égalisation bernoise, juste avant la mi-temps, dans une période riche en buts, moins en occasions.

Doublé de Jérémy Guillemenot

La deuxième mi-temps semblait avoir repris sur des bases similaires que la première. Un tir lointain de Lamine Fomba, facilement capté par le gardien bernois (51e). Une folle chevauchée de Jaouen Hadjam, dont le tir puissant a terminl dans le filet extérieur du but grenat (52e).

Mais YB a appuyé sur l'accélérateur. À la 57e, Chris Bedia a repris victorieusement un centre puissant de Alan Virginius. Jérémy Frick était trop court, Servette était mené pour la première fois de l'après-midi. Deux minutes plus tard, Alan Virginius, cette fois-ci servi par Chris Bedia, passait tout proche d'inscrire le 4-2, mais son plat du pied terminait sa course sur le poteau.

Servette avait presque coulé, mais ressortait la tête de l'eau à la 61e. Ce grâce au canonnier du jour: Jérémy Guillemeont. Le Genevois envoyait une superbe reprise de volée au fond du but bernois, suite à un corner. Son doublé remettait le SFC à égalité: 3-3.

Samuel Mraz clou du spectacle

Mais à peine plus de cinq minutes plus tard, le génial Jaouen Hadjam a enrhumé toute la défense servettienne. Le latéral bernois a slalomé entre cinq Servettiens apathiques, avant de profiter des mains peu fermes de Jérémy Frick pour redonner une longueur d'avance à Young Boys.

Servette pensait répondre directement, à la 71e. Mais la tête de l'entrant Samuel Mraz heurtait la barre transversale. Il reprendra finalement victorieusement le bon centre de Lilian Njoh, à la 84e, d'une tête plongeante magnifique. Égalisation à 4-4, qui sera aussi le score final, au terme d'un mano à mano dingue.