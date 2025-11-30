Theo Bair a une revanche à prendre sur lui-même ce dimanche

Combien de buts Theo Bair aurait-il pu ou dû marquer jeudi à Poznan? Plusieurs, assure-t-il lui-même, rejoint par son entraîneur Peter Zeidler. «J'ai une revanche à prendre sur moi-même», tonne le Canadien. Les défenseurs du FC Thoune sont prévenus.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Même lorsqu'il est déçu, Peter Zeidler garde le sens de la formule. «Nous sommes en Pologne, non? C'est le pays du plus grand buteur du football européen, Robert Lewandowski. Même lui, des fois, il se crée cinq occasions et l ne marque qu'une fois. Bon, il marque quand même une fois...» L'entraîneur du Lausanne-Sport sait toujours trouver le mot juste, avec une pointe d'humour, pour analyser chaque situation et c'est peu dire qu'il a été déçu par le manque d'efficacité de son attaquant Theo Bair jeudi à Poznan.

«Il est venu presque s'excuser envers moi»

«Je ne suis pas fâché contre lui, pas du tout. Theo s'est créé une multitude d'occasions et c'est une bonne chose. Il est venu presque s'excuser envers moi de les avoir ratées, mais je lui ai dit non, que ce n'était pas la peine. Je lui ai dit qu'il allait continuer à se créer des occasions et que dimanche contre Thoune, il allait marquer. Parce que dans le foot professionnel, quand tu es attaquant, tu dois marquer. Il n'y a pas d'autre option», a commenté Peter Zeidler, lequel ne veut surtout pas plonger son attaquant dans le doute, tellement il a besoin de lui.

Le fait est que le premier déçu jeudi au sortir de la défaite 2-0 à Poznan était Theo Bair lui-même. «On était vraiment au-dessus. C'est très frustrant pour moi, parce que j'ai eu des occasions et que je n'ai pas marqué. C'est ça, mon job. Parfois, c'est très très bien. Parfois c'est plus dur», a grincé le Canadien, lequel aurait pu marquer en fin de première période, mais aussi en début de deuxième après un service en or de Morgan Poaty.

«J'ai trop pensé»

«J'ai eu les occasions aujourd'hui. Si je n'en ai pas, je commence à me demander ce qui se passe, mais là, c'est clair: c'est juste à moi de mieux finir. Et je sais comment mieux finir. Ce soir, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça parfois. J'ai trop pensé à mon action de la première mi-temps. J'ai eu deux fois le ballon sur le pied gauche et la deuxième fois j'ai trop pensé à la première fois. J'ai cogité. Ce n'est pas eux qui ont particulièrement bien défendu, c'est moi qui ai raté», avoue-t-il. Le refrain est connu: la confiance amène la confiance. Et le doute amène le doute.

Le buteur l'assure pourtant, il a la capacité d'enchaîner et de remonter la pente. «J'ai 26 ans, mais j'apprends encore beaucoup dans le foot. Et j'ai déjà appris qu'il fallait vite passer à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même. J'attends dimanche», a-t-il affirmé avec conviction. Les défenseurs de Thoune sont prévenus: le grand avant-centre veut leur faire subir le même sort qu'à ceux de Young Boys (trois buts, victoire 5-0) et de Bâle (doublé, succès 5-1) dans le courant de l'automne, sur ce synthétique de la Tuilière où il se sent à l'aise.

Quelle charnière pour dimanche?

L'entraîneur du Lausanne-Sport a d'ailleurs d'autres chantiers en vue de dimanche: sa charnière centrale sera en effet indisponible, vu que Kevin Mouanga et Karim Sow seront tous deux suspendus. Comment va faire l'Allemand?

Une chose est certaine: Bryan Okoh, très souvent remplaçant ces dernières semaines, est assuré de débuter dans l'axe. Mais qui jouera avec lui? Un latéral (Brandon Soppy, Morgan Poaty, Sekou Fofana) sera-t-il recentré et le jeune Lorenzo Bittarelli titularisé sur un côté? Un milieu de terrain (Olivier Custodio, Jamie Roche) va-t-il reculer? Un jeune des M21 sera-t-il titulaire? Si oui, qui? Ou alors Peter Zeidler va-t-il décider de passer à cinq derrière? La réponse sera passionnante à observer.