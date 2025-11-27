DE
FR

Le LS a eu les occasions à Poznan
Peter Zeidler: «Le contenu de notre match me rend optimiste pour la suite»

Autant le LS avait été décevant dimanche à Saint-Gall, autant il a été convaincant ce jeudi à Poznan. Le résultat est le même, avec deux défaites, mais celle subie en Pologne rend Peter Zeidler optimiste pour la suite des événements.
Publié: il y a 33 minutes
Peter Zeidler était fier de ses joueurs ce jeudi soir à Poznan.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Niels Frederiksen avait joué la carte du secret-défense à la veille d'affronter le Lausanne-Sport, demandant aux journalistes présents d'aller se cacher derrière un cabanon de matériel pendant les sept premières minutes de l'entraînement. La question était restée en suspens: pourquoi? L'entraîneur danois du KKS Lech Poznan, forcément de très bonne humeur après avoir battu le LS (2-0) jeudi, a accepté d'y répondre et de lever le voile sur ce mystère.

«En fait, je voulais travailler la partie tactique avec le onze qui allait débuter, mais c'est un travail statique et je voulais le faire au début de l'entraînement pour ne pas que les joueurs aient froid, puis chaud, puis froid de nouveau... S'il n'avait pas fait aussi froid, je n'aurais pas changé de d'habitude, mais c'est pour cette raison que je vous ai demandé de vous éloigner», a expliqué le technicien danois, lequel n'a pas caché que son équipe avait passé un sale moment face au LS.

Oui, le LS a été la meilleure équipe sur le terrain

«Cela a été un match très dur pour nous. Nous avons souffert et je pense que le match a été très équilibré. Nous avons réussi à le faire tourner en notre faveur, tant mieux», a-t-il commenté, ne se montrant pas en désaccord avec Peter Zeidler, lequel avait affirmé, quelques minutes avant lui, que le LS avait été la meilleure équipe sur le terrain.

À lire aussi
Les notes des joueurs du Lausanne-Sport à Poznan
Conference League
Jamie Roche à la hauteur
Les notes des joueurs du Lausanne-Sport à Poznan
Le Lausanne-Sport commence à trembler en Conference League
Conference League
Défaite 2-0 à Poznan
Le Lausanne-Sport commence à trembler en Conference League

L'Allemand s'est en effet montré satisfait de la performance de son équipe, laquelle a été bien meilleure que celle de dimanche à Saint-Gall (défaite 1-0). «La première période a été équilibrée, on jouait sur le terrain d'une très bonne équipe, mais on a eu des occasions quand même, surtout sur la fin. Et jusqu'au 1-0 marqué par notre adversaire, ce n'était pas seulement bien, c'était très bien! Après leur but, on est bien revenus, après avoir été choqués quelques minutes, mais on n'a pas réussi à égaliser. On aurait dû le faire sur cette action de la dernière minute, mais, à la fin, on encaisse ce 2-0 qui m'embête, parce qu'il est possible qu'à la fin la qualification se joue à la différence de buts...», a grincé Peter Zeidler.

«Si on reste positifs, ça va tourner»

Oui, Lausanne a bien joué ce jeudi et la défaite est d'autant plus frustrante. «En football, seuls les buts comptent. On s'est créé beaucoup d'occasions, notamment par Theo Bair, mais cette performance et le contenu du match me rendent optimistes pour la suite. Si on reste positifs, ça va tourner. J'espère dès dimanche contre Thoune, leader du championnat», a enchaîné l'entraîneur du LS, lequel a tenu à rendre hommage à son adversaire.

Le 19 février 2026 est dans l'agenda

«Ce soir, nous avons joué dans un vrai stade de football. Nous avons été extrêmement bien accueillis et nous avons eu droit à un public fervent et bruyant, mais très correct et fair-play. On veut continuer dans cette Conference League. Le 19 février 2026 aura lieu le match aller des barrages. Il est écrit dans notre agenda. On veut tous que Lausanne soit au rendez-vous.» Pour que ce soit le cas, il faudra peut-être, voire même sans doute, prendre un point soit en Finlande, face à Kuopio, soit à domicile contre la Fiorentina. 

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Samsunspor
Samsunspor
2:2
4
7
10
2
RC Strasbourg
RC Strasbourg
2:1
4
3
10
3
NK Celje
NK Celje
4
4
9
4
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2:1
4
3
9
5
FSV Mayence
FSV Mayence
4
2
9
6
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
4
5
8
7
AEK Larnaca
AEK Larnaca
0:0
4
5
8
8
KF Drita
KF Drita
1:0
4
2
8
9
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1:0
4
2
8
10
AEK Athènes
AEK Athènes
1:0
4
5
7
11
Sparta Prague
Sparta Prague
1:0
4
3
7
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
4
2
7
13
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
2
7
14
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
4
0
7
15
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
4
0
7
16
Lech Poznan
Lech Poznan
4
3
6
17
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
0:1
4
3
6
18
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1:2
4
2
6
19
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
4
-1
6
20
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4
-3
6
21
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
4
1
5
22
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
0:1
4
1
5
23
FC Noah
FC Noah
1:1
4
0
5
24
HNK Rijeka
HNK Rijeka
0:0
4
0
5
25
FC Shkëndija
FC Shkëndija
0:1
4
-2
4
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
4
-6
4
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
4
-1
3
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
0:1
4
-2
3
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
4
-3
3
30
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
4
-3
3
31
BK Häcken
BK Häcken
4
-2
2
32
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
2:2
4
-5
2
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
1:1
4
-7
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
4
-4
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
1:2
4
-6
1
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
4
-10
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Mentionné dans cet article
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport