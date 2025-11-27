Autant le LS avait été décevant dimanche à Saint-Gall, autant il a été convaincant ce jeudi à Poznan. Le résultat est le même, avec deux défaites, mais celle subie en Pologne rend Peter Zeidler optimiste pour la suite des événements.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Niels Frederiksen avait joué la carte du secret-défense à la veille d'affronter le Lausanne-Sport, demandant aux journalistes présents d'aller se cacher derrière un cabanon de matériel pendant les sept premières minutes de l'entraînement. La question était restée en suspens: pourquoi? L'entraîneur danois du KKS Lech Poznan, forcément de très bonne humeur après avoir battu le LS (2-0) jeudi, a accepté d'y répondre et de lever le voile sur ce mystère.

«En fait, je voulais travailler la partie tactique avec le onze qui allait débuter, mais c'est un travail statique et je voulais le faire au début de l'entraînement pour ne pas que les joueurs aient froid, puis chaud, puis froid de nouveau... S'il n'avait pas fait aussi froid, je n'aurais pas changé de d'habitude, mais c'est pour cette raison que je vous ai demandé de vous éloigner», a expliqué le technicien danois, lequel n'a pas caché que son équipe avait passé un sale moment face au LS.

Oui, le LS a été la meilleure équipe sur le terrain

«Cela a été un match très dur pour nous. Nous avons souffert et je pense que le match a été très équilibré. Nous avons réussi à le faire tourner en notre faveur, tant mieux», a-t-il commenté, ne se montrant pas en désaccord avec Peter Zeidler, lequel avait affirmé, quelques minutes avant lui, que le LS avait été la meilleure équipe sur le terrain.

L'Allemand s'est en effet montré satisfait de la performance de son équipe, laquelle a été bien meilleure que celle de dimanche à Saint-Gall (défaite 1-0). «La première période a été équilibrée, on jouait sur le terrain d'une très bonne équipe, mais on a eu des occasions quand même, surtout sur la fin. Et jusqu'au 1-0 marqué par notre adversaire, ce n'était pas seulement bien, c'était très bien! Après leur but, on est bien revenus, après avoir été choqués quelques minutes, mais on n'a pas réussi à égaliser. On aurait dû le faire sur cette action de la dernière minute, mais, à la fin, on encaisse ce 2-0 qui m'embête, parce qu'il est possible qu'à la fin la qualification se joue à la différence de buts...», a grincé Peter Zeidler.

«Si on reste positifs, ça va tourner»

Oui, Lausanne a bien joué ce jeudi et la défaite est d'autant plus frustrante. «En football, seuls les buts comptent. On s'est créé beaucoup d'occasions, notamment par Theo Bair, mais cette performance et le contenu du match me rendent optimistes pour la suite. Si on reste positifs, ça va tourner. J'espère dès dimanche contre Thoune, leader du championnat», a enchaîné l'entraîneur du LS, lequel a tenu à rendre hommage à son adversaire.

Le 19 février 2026 est dans l'agenda

«Ce soir, nous avons joué dans un vrai stade de football. Nous avons été extrêmement bien accueillis et nous avons eu droit à un public fervent et bruyant, mais très correct et fair-play. On veut continuer dans cette Conference League. Le 19 février 2026 aura lieu le match aller des barrages. Il est écrit dans notre agenda. On veut tous que Lausanne soit au rendez-vous.» Pour que ce soit le cas, il faudra peut-être, voire même sans doute, prendre un point soit en Finlande, face à Kuopio, soit à domicile contre la Fiorentina.