Défait à Poznan ce jeudi (2-0), le Lausanne-Sport n'est toujours pas assuré de participer aux barrages de Conference League. Longtemps brillant cette saison, son secteur offensif est en panne sèche.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a perdu ce jeudi son deuxième match européen de la saison, sur dix, dans la froideur de Poznan, le premier l'ayant été dans la chaleur de Skopje au tout début de sa campagne contintenale. Deux extrêmes pour ce qui est de la température, mais ce revers pourrait avoir des conséquences puisqu'il maintient les Lausannois dans l'incertitude dans ce mini-championnat à six matches qu'est la Conference League.

Faudra-t-il encore un point? Sans doute

Avec sept points en quatre matches et alors que se profile un déplacement en Finlande, puis la réception de la Fiorentina, le LS n'est pas encore assuré de participer aux play-off. Le club vaudois regrettera-t-il le penalty manqué par Olivier Custodio en toute fin de match face à l'Omonoia Nicosie (1-1)? Ce serait cruel pour le capitaine du LS et, pour éviter ce scénario catastrophe, il y aura certainement encore un point à prendre lors des deux dernières rencontres.

Deux matches sans marquer pour le LS

Ce jeudi, en Pologne, les Lausannois n'ont pas livré un mauvais match, loin de là, mais ils n'ont pas su se montrer assez percutants, dans la lignée de leur stérilité offensive aperçue dimanche à Saint-Gall. Zéro but marqué en 180 minutes, certes à l'extérieur et sur le terrain de deux adversaires de valeur, voilà qui ne ressemble pas à ce que le LS montre depuis le début de la saison. Faut-il s'en inquiéter? La réception de Thoune dimanche à la Tuilière sera-t-elle l'occasion de rassurer tout le monde? Il faut l'espérer.

Peter Zeidler, confronté d'ailleurs à un gros problème dimanche avec la suspension de sa charnière titulaire (Karim Sow et Kevin Mouanga), a décidé d’offrir du temps de jeu à Bryan Okoh ce jeudi, lui qui en manque cruellement ces derniers temps. Opposé au redoutable avant-centre Mikael Ishak, le défenseur central vaudois de 22 ans a parfaitement répondu présent dans cette partie, ce qui n'est pas une surprise, mais constitue tout de même l'une des satisfactions de la soirée.

Le LS a eu les occasions pour gagner

Lausanne, bousculé en début de match sans être non plus mis complètement hors de position, a pris ses marques au fil du match, se créant trois belles possibilités de marquer en toute fin de période. Theo Bair et Alban Ajdini (sur corner, puis sur une frappe) n'ont cependant pas réussi à tromper Bartosz Mrozek. 0-0 à la pause.

Le LS a bien entamé la deuxième période avec un joli solo côté gauche de Morgan Poaty, dont le centre, parfait, a trouvé Theo Bair seul face au but. Le Canadien s'est lancé, est arrivé premier sur le ballon, mais son envoi est passé côté de la cage, au grand regret des 200 supporters du LS présents dans cet impressionnant stade de Poznan.

Peter Zeidler a fait entrer Gaoussou Diakité à la 61e, le Malien ayant débuté sur le banc au profit d'Alban Ajdini, ce qui semblait juste au vu de ses dernières prestations décevantes. Et c'est alors que le LS dominait et semblait bien dans le match que le KKS Lech Poznan a fait la différence, ouvrant la marque par Taofeek Ismaheel (68e, 1-0). Les Polonais étaient bien payés à ce moment-là et le LS a été extrêmement dominateur en fin de match face à un KKS Lech Poznan regroupé devant son but.

Bryan Okoh a eu la balle du 1-1

Malgré quelques belles possibilités, dont une immense dans les arrêts de jeu pour Bryan Okoh, les Vaudois n'ont pas trouvé la faille et ont même concédé le 2-0 en toute fin de match par Yannick Agnero, alors qu'ils poussaient pour égaliser. Tout était consommé.