Qu'avait à cacher Niels Frederiksen pendant sept minutes lors de l'entraînement de mercredi, veille de match face au Lausanne-Sport? L'entraîneur danois du Lech Poznan l'expliquera peut-être devant les médias un peu plus tard.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Surprise! La ville de Poznan s'est réveillée mercredi matin vêtue d'un élégant et blanc manteau de neige, tombée en abondance pendant la nuit. De quoi faire le bonheur des gosses sur le chemin de l'école, un peu moins de Viktoria, très jeune et très blonde jeune fille en charge ce matin de la petite épicerie située juste en face du stade. La Polonaise a de la «peutch» plein les pattes et aider à décharger la marchandise des livreurs en ce mercredi matin n'est pas la tâche la plus amusante qui soit, surtout en ayant oublié ses gants à la maison. En une phrase comme en cent: il neige abondamment sur l'ouest de la Pologne.

Les terrains ont été vite déblayés

Niels Frederiksen, l'entraîneur danois du KKS Lech Poznan, est arrivé vêtu de son plus beau bonnet bleu au stade le matin, histoire de bien préparer le choc de jeudi face au Lausanne-Sport. Tandis que plusieurs collaborateurs bravaient le froid pour déblayer les différents terrains, le principal comme celui d'entraînement juste à côté, le coach préparait lui sa séance de veille de match et avait visiblement des choses à cacher.

Les journalistes ont été parqués loin du terrain pendant sept minutes très exactement. Photo: DR

«Les journalistes sont là aujourd'hui, c'est ça?», a-t-il ainsi demandé au chef de presse sur le chemin du terrain annexe. «Oui, les quinze premières minutes de l'entraînement, selon le règlement de l'UEFA», a été la réponse. Le Danois a alors grimacé et demandé à son collègue s'il était possible de tenir les journalistes à l'écart pendant le début de la séance. «Pendant combien de temps?» «Sept minutes».

Le terrain d'entraînement a été déblayé le matin même. Photo: DR

En arrivant au terrain d'entraînement, quelques secondes plus tard, se tenaient déjà là une quinzaine de journalistes polonais et un venu de Suisse. La consigne a alors été donnée: déplacement massif et immédiat d'une vingtaine de mètres pour se cacher derrière un petit cabanon de matériel qui obstruait la vue sur le terrain! Pourquoi? Mystère plein et entier. Et de mémoire de journaliste, impossible de se rappeler d'un cas similaire dans l'histoire des coupes d'Europe.

Qu'avait à cacher Niels Frederiksen?

Le coach danois voulait-il tester une nouvelle option tactique pour surprendre Peter Zeidler? Un joueur était-il en retard? Voulait-il travailler des sorties de balle spécifiques? Trouver un moyen de plonger dans le dos de la défense du LS? Peut-être. Mais pourquoi pendant sept minutes très exactement? La conférence de presse du début d'après-midi sera peut-être l'occasion d'avoir la réponse ou en tout cas un élément de celle-ci...