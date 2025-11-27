Les notes des joueurs du Lausanne-Sport à Poznan

Le Lausanne-Sport s'est incliné contre le cours du jeu 2-0 à Poznan ce jeudi en Conference League. Découvrez les notes de notre journaliste envoyé spécial en Pologne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport s'est incliné 2-0 face au KKS Lech Poznan ce jeudi en Conference League. Découvrez les notes de notre envoyé spécial en Pologne.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Il n’a paradoxalement pas eu énormément de travail, bien moins que son homologue polonais Bartosz Mrozek, et il ne peut rien sur les deux buts encaissés. Un match frustrant pour lui aussi.

Brandon Soppy 3

Il a été en grande difficulté face à Luis Palma et a régulièrement été pris dans son dos. Il a trop peu apporté offensivement également.

Kevin Mouanga 5

Un gros match en défense centrale pour lui. Costaud dans les duels face à Mikael Ishak et toujours bon dans l’anticipation.

Bryan Okoh 4

Il manque de rythme et aussi un peu de confiance. Mais son match a été convaincant et il est prêt pour défier le FC Thoune dimanche, lui qui sera titulaire à coup sûr. Il aurait même pu être le héros s’il avait égalisé à la 90e.

Morgan Poaty 4

Un match correct sur son côté gauche. Il avait aussi un sacré client en face et a bien mieux répondu au défi que Brandon Soppy de l’autre côté. Son très bon ballon de la 50e pour Theo Bair avait le poids d’une passe décisive.

Jamie Roche 5

Un gros match à mi-terrain comme toujours. Il a filtré tous les ballons, il a donné de sa personne et fait parler sa science du placement.

Gabriel Sigua 3

Une première mi-temps où il a beaucoup couru et tenté de boucher les trous dans ce système exigeant physiquement pour les milieux de terrain. Il a décliné par la suite. Sorti à la 70e.

Nicky Beloko 3

Un carton en cours de première période qui est venu sanctionner ses temps de retard. Il a déjà été bien meilleur sous le maillot du Lausanne-Sport. Sorti à la 70e.

Beyatt Lekoueiry 3

Très à l’aise avec le ballon, mais il aurait gagné à jouer plus vite par moments. Ses qualités de dribble sont impressionnantes, sa vision de jeu un peu moins ce jeudi.

Theo Bair 3

Un match difficile à noter. Il a énormément couru, s’est créé de grosses occasions, mais n’a pas marqué. Et un avant-centre doit être jugé en premier sur l’efficacité. Il le sait.

Alban Ajdini 4

Beaucoup d’activité, un sens du jeu admirable, et du sacrifice. Il aurait mérité de marquer. Sorti à la 60e pour Gaoussou Diakité.

Gaoussou Diakité 4

Entré à la 60e. Laissé sur le banc par Peter Zeidler après avoir marqué le pas dernièrement, le Malien est entré dans le match avec énormément d’énergie. Il avait envie, mais a manqué de justesse.



