Le FC Thoune est au centre de l'attention du football mondial. Le journaliste de «La Gazzetta dello Sport» Francesco Pietrella est enthousiasmé par l'équipe de l'Oberland bernois et en parle à Blick.

Le monde du football a les yeux rivés sur le FC Thoune

Le monde du football a les yeux rivés sur le FC Thoune

Carlo Emanuele Frezza

Ce qui se dessine depuis plusieurs semaines pourrait devenir réalité samedi soir vers 22h30: le FC Thoune pourrait être sacré champion de Suisse. Il suffit d’une victoire contre FC Lugano pour que la fête du titre puisse éclater.

L’exploit du promu thounois a déjà dépassé les frontières suisses et attire une attention internationale inédite pour le club. Jamais dans son histoire Thoune n’avait suscité autant de demandes médiatiques. Des médias et plateformes comme «The Guardian», «Sport Bild», «L’Équipe» ou encore «La Gazzetta dello Sport» ont largement relayé cette ascension ces dernières semaines.

Thoune bien connu en Italie

«Ce que Thoune parvient à faire en tant que promu montre que les miracles sont possibles», déclare Francesco Pietrella dans un entretien avec Blick. Le Romain couvre l'Inter pour la «Gazzetta» et s'est rendu dans l'Oberland bernois il y a quelques semaines pour un reportage. «Je connais ce club depuis la saison 2011/12, lorsqu'il a éliminé Palerme en qualification pour l'Europa League», se souvient-il. En raison de son âge (32 ans), il n’a que des souvenirs flous du parcours européen de Thoune en Ligue des champions en 2005.

Selon lui, le nom «Thoune» évoque encore autre chose pour une partie du public italien: «Dans le Tyrol du Sud, il existe une entreprise de céramique bien connue qui porte ce nom.» Mais la perception évolue rapidement: «Aujourd’hui, Thoune est clairement reconnu par les amateurs de football. J’ai découvert un club singulier à bien des égards.»

«Tout simplement génial»

Francesco Pietrella est particulièrement impressionné par deux figures du club: l’entraîneur Mauro Lustrinelli et le jeune Ethan Meichtry (20 ans). «Lustrinelli me fait une très forte impression, il sait exactement ce qu’il veut et ira loin», estime-t-il. L’histoire de Meichtry le marque aussi: «De constructeur de routes à potentiel champion de Suisse, c’est tout simplement génial.»

Il souligne également un élément marquant du club: «À Thoune, les entraînements sont ouverts au public. Cela montre à quel point le club est proche de ses supporters. J’ai vu des gens de toutes générations dans les tribunes. Il y a une vraie vie de communauté, quelque chose qu’on ne voit presque plus en Italie, où les entraînements sont désormais quasiment tous à huis clos.»

Des comparaisons avec Leicester

L’engouement dépasse d’ailleurs l’Italie. Plusieurs journalistes étrangers font le même constat. «L’Équipe» résume ainsi l’atmosphère: «Un club aux allures amateurs, aux moyens limités mais porté par une excitation enfantine. Une atmosphère décomplexée, qui n'empêche pas la performance.»

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En Allemagne, certains repensent au sacre inattendu du 1. FC Kaiserslautern en 1997/98. À l’échelle internationale, beaucoup établissent surtout un parallèle avec le titre improbable de Leicester en Premier League il y a dix ans. «Bien sûr, ce n’est pas comparable à Leicester, mais c’est un miracle du même ordre», note Francesco Pietrella.

«Je préfère la montagne à la mer»

Une qualification européenne attend désormais Thoune la saison prochaine, en plus d’une reconnaissance accrue sur la scène internationale. Le journaliste italien se projette déjà: il aimerait revenir dans l’Oberland bernois, pourquoi pas pour un match contre une équipe italienne. «Je suis un Italien qui préfère la montagne à la mer», plaisante-t-il.

En attendant, il suivra samedi soir la rencontre contre Lugano à distance, «avec ce petit club familial qui vit une histoire exceptionnelle». Et vers 22h30, l’histoire pourrait bien basculer définitivement, avec le plus grand moment de l’histoire du FC Thoune.