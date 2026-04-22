Grasshopper devra très probablement disputer le barrage de promotion/relégation. Le Letzigrund étant occupé, il doit trouver un nouveau terrain. Mais l'attitude de ses fans contre Stade Lausanne Ouchy complique la donne.

Qui sera d'accord d'accueillir les ultras de GC pour le barrage?

Qui sera d'accord d'accueillir les ultras de GC pour le barrage?

Florian Raz

Grasshopper traverse une période particulièrement agitée. Eliminé samedi en demi-finales de la Coupe de Suisse, il occupe actuellement l'avant-dernière place du classement de Super League. Et il y a fort à parier que le club zurichois, qui compte sept longueurs de retard sur la 10e place, doive disputer le barrage de promotion/relégation contre le 2e de Challenge League afin de sauver sa place dans l'élite.

Problème, le Letzigrund ne sera pas disponible le 23 mai en raison du concert de Metallica. Rien n'est encore définitif mais selon les informations recueillies par Blick, les Sauterelles ont conclu, il y a quelque temps, un accord de principe avec la ville de Lugano pour pouvoir jouer au Cornaredo leur match «à domicile», comme l'an dernier lorsque Imagine Dragons se produisait dans l'enceinte zurichoise.

1:43 Scènes de chaos à la Pontaise: Les fans de GC furieux après la défaite en Coupe

«Sièges brûlés et détruits.»

Mais les derniers évènements qui se sont déroulés à la Pontaise pourraient changer la donne. Il est possible que les dégradations causées par les ultras zurichois poussent les autorités tessinoises à refuser la tenue de ce match sur leurs terres. Et on pourrait les comprendre: Stade Lausanne Ouchy a déposé une plainte pénale, listant les déprédations: «Mise en danger de spectateurs, tentatives d'intrusion, dégradations matérielles importantes, bâches incendiées, sièges brûlés et détruits ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes.» En outre, savoir que deux groupes de supporters transitent par le col du Gothard le week-end de Pentecôte n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la police.

Une autre solution consisterait à inverser l'ordre des matches. GC disputerait ainsi le match aller du barrage à domicile, avant que le Letzigrund ne soit occupé pour préparer la venue de Metallica. Pour cela, il faudrait que la SFL donne son feu vert, ainsi que le futur adversaire des Sauterelles. Actuel 2e de Challenge League, le FC Aarau ne semble pas enthousiasmé par cette idée.

De mauvais souvenirs

Le club argovien a, en effet, connu de mauvaises expériences lors des matches retour disputés au Brügglifeld. En 2019, il avait gâché une avance de quatre buts à domicile contre Xamax. Et l'année dernière, la rencontre face aux Sauterelles était quasiment pliée après le barrage aller. «Différentes options sont actuellement à l'étude, déclare Gianni Wyler, porte-parole de FCA. Mais nous espérons pouvoir obtenir la promotion même sans passer par le barrage.»

Du côté de GC, l'optimisme n'est pas de mise. Alors qu'il reste cinq journée de championnat, les Zurichois semblent même avoir abandonné l'idée de pouvoir se sauver avant cette échéance. «Tout se jouera pour nous lors des sept prochains matches», avait déclaré le directeur sportif Alain Sutter après l'élimination contre le SLO. Vu le visage présenté par ses joueurs à la Pontaise, difficile de voir comment Grasshopper pourrait éviter de disputer ses deux matches de barrage. S'il trouve un terrain.