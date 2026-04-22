Les fans de Xamax appellent au boycott de leur propre équipe

La gronde envers le président xamaxien Jeff Collet prend un nouveau tournant. Les groupes de supporters de Xamax appellent les Neuchâtelois à boycotter les trois derniers matches de leur équipe à la Maladière.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Pour les fans de Neuchâtel Xamax, c’en est définitivement trop. Après le quart d’heure de silence à chaque match, les bâches anti-Collet ou les lancers de balles de tennis sur la pelouse, la fronde des ultras «rouge et noir» envers leur président prend un nouveau tournant.

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La «Tribune Neuch», qui rassemble les différents groupes de supporters, appelle désormais à une «opération stade vide» pour les trois derniers matches de la saison à la Maladière. Le boycott aura lieu pour les réceptions de Bellinzone dimanche, Aarau le 1 mai et Carouge le 11 mai.

Déjà un boycott en 2011

Une initiative qui «s’adresse directement» à la gestion du club par le Vaudois Jean-François Collet, présent depuis 2020. Et qui se veut radicale. «Je pense que c’est la bonne chose à faire», nous souffle Osvaldo Staffelbach, supporter depuis de nombreuses années et membre du Xamcast (podcast autour de Neuchâtel Xamax). Le jeune homme dit comprendre la fatigue des supporters concernant les résultats plus que moyens des dernières années. Il pointe aussi du doigt le «dialogue de sourd» qui s’est installé entre supporters et dirigeants, ainsi que la gestion de certains «moments clés» de cette saison, comme quand le club avait envoyé des juniors à Bellinzone pour reposer ses cadres avant le quart de finale (perdu) de Coupe de Suisse.

Pour autant, les supporters ne doivent-ils pas, coûte que coûte, soutenir le club de leur cœur, ce contre vents et présidents? Dès lors, le message envoyé par un boycott n’est-il pas contre-productif? «Je peux l’entendre. Maintenant, ceux qui le font sont les derniers à remplir des voitures pour aller à l’autre bout de la Suisse un vendredi soir», répond-il.

À noter qu’un boycott avait déjà eu lieu en 2011, pendant l’ère Bulat Chagaev. L’ancien président xamaxien avait annoncé vouloir quitter Neuchâtel pour jouer au bord du Léman. Une situation jugée inacceptable. Aujourd’hui, le contexte a changé – notamment d’un point de vue financier – mais la finalité reste la même: les supporters ne sont pas en accord avec leur direction.

Vers un rachat?

Situation que retrouvent les Neuchâtelois aujourd’hui, alors que le club végète en Challenge League pour la sixième saison consécutive et que l’affluence moyenne n’a jamais été aussi basse depuis l’après-faillite de 2012 (2858 spectateurs de moyenne cette saison). «Le propriétaire est arrivé fin 2019, on est en 2026. On est un club historique devenu médiocre, qui se classe dans le ventre mou de la Challenge League, alors que des clubs comme Winterthour, le Stade-Lausanne-Ouchy ou Yverdon ont connu la promotion», peste Osvaldo Staffelbach.

Et la gronde semble s’être généralisée à Neuchâtel, ne touchant plus seulement les ultras. «Il y a une année, beaucoup disaient qu’on abusait. Aujourd'hui, c’est quelque chose de plus unanime, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux.», explique-t-il. Reste à voir à quel point cet appel au boycott sera respecté, dès ce dimanche face à Bellinzone. Le but final étant que Jeff Collet remette les clés du club à un nouvel investisseur. Dernièrement, le Fribourgeois Pascal Gross, propriétaire de Fribourg Olympic, avait manifesté son envie de racheter Xamax.

Contacté par Blick, le club neuchâtelois a déclaré ne «pas [avoir] de commentaire à faire sur cet appel au boycott de la 'Tribune Neuch'».