Landry Nomel et Vasco Tritten ont inscrit des réussites superbes dans la victoire du SLO sur Grasshopper. Les deux héros de la demi-finale reviennent sur leur but.

Les deux héros qui ont permis au SLO d'entrer dans l'histoire du football suisse

Les deux héros qui ont permis au SLO d'entrer dans l'histoire du football suisse

Thomas Freiburghaus

Soyons clair: si le Stade-Lausanne-Ouchy s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse, c’est avant tout parce que les Lausannois sont restés fidèles à leurs principes de jeu. Mais tout de même, à un moment, il faut bien marquer des buts. Et les Stadistes ont inscrit face à Grasshopper deux réussites de toute beauté. Les buteurs Landry Nomel et Vasco Tritten en parlent à Blick.

«On s'est permis de rêver»

51e minute de jeu. Landry Nomel déboule sur son côté gauche et prend sa chance de l'extérieur de la surface. Son enroulé du pied droit est imparable et termine au fond des filets de Justin Hammel.

1:20 Le SLO en finale! Landry Nomel ouvre le score contre GC d'un tir merveilleux

«Aujourd’hui, je mets ma patte, donc je suis content. Mais le héros, aujourd’hui, c’est toute l’équipe», déclare le Franco-Ivoirien, passé par la Turquie avant d'atterrir à la Pontaise. «Ça fait partie des plus beaux moments de ma carrière. On est très peu à avoir disputé des finales, que ce soit en Suisse ou ailleurs. On s’est permis de rêver. On va en finale!», continue-t-il.

«On travaille de la même manière depuis le début de la saison. On se base sur notre projet de jeu. Aujourd'hui, on savait que si on maîtrisait les contres et les duels, on n’aurait plus qu’à conclure», déclare encore Landry Nomel. Chose faite une première fois par ces soins, donc. Puis une deuxième fois au tout début du temps additionnel.

«Je ne m'en rends pas encore compte»

Vasco Tritten va botter un corner, du côté droit de l’attaque lausannoise. Avec sa soyeuse patte gauche, il brosse le ballon et l’envoie directement dans le but zurichois. Un but dingue, sur un fait rare. ««Si c’est un geste que je maîtrise? Bah apparemment ouais, déclare-t-il, hilare. Après, je ne voulais pas forcément marquer, je voulais cadrer parce qu’on était tous dans le but, c’était travaillé à l’entraînement. J’ai eu beaucoup de réussite sur ce but.» Une réussite qui a fait dégoupiller les fans zurichois sur la célébration.

1:13 Une demi-finale folle! Vasco Tritten marque et provoque les fans de GC

Pour lui aussi le moment est fort en émotions. La saison dernière, Vasco Tritten évoluait encore en 1e Ligue avec Servette M21, soit en quatrième division suisse. «L’histoire est belle. On écrit l’histoire du club. C’est irréel, je ne m’en rends pas encore compte», lâchait le milieu de terrain de 20 ans après la partie. Et pourtant, demain, quand les Stadistes ouvriront les yeux, ils pourront bel et bien se pincer, avant d’entourer le 24 mai (date de la finale de la Coupe) dans leur agenda.