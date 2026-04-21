Les dessous de la prolongation de Didier Tholot

Didier Tholot a prolongé jusqu’en 2029 avec le FC Sion. Derrière cette annonce, un club transformé qui mise désormais sur la stabilité pour viser haut.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion a changé de cap depuis sa descente en Challenge League en 2023 et il l'a encore une fois prouvé ce mardi en prolongeant Didier Tholot de trois ans. Si le technicien bordelais arrivait au bout de son contrat, désormais valable jusqu'en 2029, il aurait passé six saisons consécutives sur le banc du club sédunois.

Une éternité en comparaison avec ses prédécesseurs. Mais aussi et surtout une preuve que les temps ont changé du côté de Tourbillon et que la stabilité est désormais de mise. «Un entraîneur du FC Sion qui est là depuis trois ans et qui prolonge pour trois ans de plus, c'est presque de l'utopie», rigole Didier Tholot dans la foulée de l'annonce.

Une question restée sans réponse

De retour en 2023, le Bordelais avait initialement annoncé que le contrat qui courait jusqu'en juin 2026 serait son dernier. «Je l'avais dit, oui. Mais j'étais peut-être déjà un peu fatigué lors de la première année. J'avais déjà quelques prémices de ce qui m'est arrivé ensuite (ndlr: un arrêt cardiaque en novembre 2024). Mais aujourd'hui, je me sens très bien physiquement et mentalement», assure Didier Tholot, lequel ajoute que le déroulement du présent exercice l'a conforté dans son choix. «J'ai également la réponse d'un staff très performant et cela a compté.»

Pour la direction, représentée à Tourbillon par Christian et Barthélémy Constantin, la prolongation de leur entraîneur était une priorité. «Au mois de janvier, j’ai pris un café avec lui. Je lui ai dit: «Écoute, on arrive au bout du contrat. Tu me dis si je dois me mettre sur quelqu’un d’autre ou pas"», explique «CC». «Il ne m’a jamais redit qu’il fallait que je me mette sur quelqu’un d’autre. Donc l’évidence était de prolonger, bien sûr.»

Et maintenant?

«J'ai eu un temps de réflexion. Puis, on s'est rencontrés ce week-end et je lui ai fait part de mon envie de continuer», reprend Didier Tholot, qui n'aurait signé nulle part ailleurs. «Après ces trois bonnes saisons, j'ai reçu des offres. Mais il était pour moi impensable de partir.»

Place donc à la suite du projet. «Si je continue, c'est parce qu'on a la possibilité d'aller chercher plus», assure le Bordelais, lequel espère continuer à faire grandir ce club qu'il apprécie tout particulièrement. «Cette région me plaît. La façon de faire de mon président et de Barth aujourd'hui me plaît. La façon de travailler de mon staff me plaît. Le fait d'avoir des jeunes joueurs avec un gros potentiel, mais qu'il faut former, tout cela me plaît», énumère-t-il.

De son côté, Barthélémy Constantin présente un nouveau cap pour le FC Sion: objectif top trois la saison prochaine. «Le prochain objectif est là: continuer d'aller chercher plus haut, continuer de gratter ce qui est possible de gratter. Il faut toujours aller chercher plus. Aujourd'hui, quand on voit Thoune, on a envie d'être à la place de Thoune. Quand on voit Stade Lausanne-Ouchy et Saint-Gall, on a envie d'être à leur place aussi (ndlr: finalistes de la Coupe de Suisse). Aujourd'hui, on joue pour gagner. On a tous de l'ambition, on a tous soif de trophées.» Et cela avec Didier Tholot.