Les limites offensives de Servette, encore et toujours

Servette a enfin pris un point en 2026, dimanche face à Zurich (1-1), mais le sentiment de frustration domine toujours. Solides derrière, les Grenat peinent encore à se montrer dangereux et voient le top six s’éloigner.

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette ne décolle toujours pas et voit le train du top six partir sans lui. Face à Zurich ce dimanche (1-1), la victoire n'a une nouvelle fois pas été au rendez-vous, mais les Grenat ont tout de même eu le mérite d'ouvrir leur compteur de points cette année, eux qui se sont inclinés mercredi face à Lausanne (0-1).

Deux matches, un petit point qui ne fait pas avancer les choses et beaucoup de regrets pour les Servettiens en ce début d'année 2026. «On est encore frustrés par ce résultat. Comme mercredi, après la défaite. C'était un autre match aujourd’hui, dans une configuration différente, mais on sort aussi frustrés. On doit prendre les trois points sur l’ensemble du match», tonne Jocelyn Gourvennec après la partie.

Un SFC trop inoffensif

Et pour cause: l'égalisation des Zurichois est sortie un peu de nulle part, alors que les Genevois menaient depuis la 20e et ne concédaient pratiquement rien à leurs adversaires du jour. «On a répondu présent dans le défi physique, on ne leur a pas laissé grand-chose si ce n'est le but et la situation à la fin», analyse le Breton, qui salue les progrès de son équipe sur le plan défensif. «On est plus constants derrière. On l’a vu mercredi et encore aujourd’hui.»

Reste donc l'aspect offensif. Le problème de ce SFC. Face à Zurich, les occasions n'ont pas été légions. Pire, elles sont toutes tombées de la même manière ou presque: sur corner. Exercice duquel sont tombés 12 des 31 buts grenat inscrits jusqu'à présent en championnat «Il nous a manqué de la créativité et de la précision. On n'a pas assez cadré nos tirs (ndlr: 4 sur 14). On s’est parfois un peu trop précipités. On a voulu faire trop bien et trop beau», regrette Jocelyn Gourvennec.

«C'est quand même un point»

Si Florian Ayé et Jérémy Guillemenot étaient alignés ensemble devant, ils n'ont pas pesé bien lourd face à la défense zurichoise. Ce sont même deux des trois défenseurs centraux genevois qui ont été les plus dangereux pour Yanick Brecher. Steve Rouiller a allumé la première mèche de la tête sur corner (13e), Marco Burch, pour son premier match avec le SFC, a ouvert la marque en se jettant au deuxième poteau sur un autre coup de pied de coin (20e). L'ancien capitaine du FC Lucerne a encore frôlé le doublé peu avant la pause sur une action similaire (38e).

A noter que Servette a disputé 25 minutes à onze contre dix à la suite de l'expulsion de Lindrit Kamberi (72e). Et durant ce laps de temps, la défense zurichoise n'a pas été trop mise en danger face à une équipe qui a peiné à mettre du rythme et à trouver les bons décalages. C'est même Emanuel Umeh, attaquant du FCZ, qui a failli permettre aux visiteurs de rentrer avec les trois points durant le temps additionnel (91e).

Un point payé cher

Alors, puisque le mercato a ouvert ses portes, Jocelyn Gourvennec espère-t-il obtenir l'un ou l'autre renfort offensif? «On a des jeunes dans ce registre, capables de faire des différences avec du talent individuel. Il faut aussi savoir apprécier ça. On ne peut pas dire d’un côté qu’on veut amener nos jeunes talents — on a une génération très intéressante, 2006, 2007, 2008 — et de l’autre recruter sans réflexion. Il ne s’agit pas de recruter pour recruter», réagit le Breton, qui espère sans doute que ses attaquants lui donneront raison dimanche prochain à Saint-Gall.

D'ailleurs, Lamine Fomba et Florian Ayé ne seront pas du déplacement, eux qui ont reçu leur huitième et quatrième carton jaune de la saison synonymes de suspension. Anthony Baron, sorti sur blessure («Blessure musculaire probablement»), ne sera peut-être pas là non plus.