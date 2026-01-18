Servette et Zurich se quittent dos à dos au bout de l'ennui

Le Servette FC a marqué son premier point de l'année face à Zurich au terme d'un match qui ne restera pas dans les mémoires (1-1). Le but grenat a été inscrit par Marco Burch, qui vivait sa première sous le maillot grenat.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir entamait l'année par une défaite face au Lausanne-Sport mercredi, le Servette FC recevait le FC Zurich, pour un match entre deux équipes en manque de repères et surtout de points. Surtout, les Grenat entendaient retrouver le chemin du succès à la maison après trois rencontres sans succès (1 nul, 2 défaites) devant leur public.

Marco Burch fait les présentations

Servette démarrait mieux la rencontre. Florian Ayé, titularisé devant aux côtés de Jérémy Guillemenot, comme lors de la dernière victoire grenat en championnat début décembre, manquait de couper un bon centre de Miroslav Stevanovic (6e). A la 13e minute de jeu, Steve Rouiller obligeait Yanick Brecher à un premier arrêt à la suite d'une tête consécutive à un corner. Les coups de pied arrêtés sont l'arme la plus efficae des Grenat cette saison et c'est sur un nouveau coup de pied de coin que Marco Burch - la première recrue genevoise de l'hiver - inscrivait le 1-0 en se jettant au deuxième poteau (20e).

L'avantage servettien ne tenait pas longtemps avec l'égalisation de Damienus Rreverson. Yanick Brecher décidait d'allonger le jeu, Philippe Keny déviait de la tête pour Bledian Krasniqi qui butait sur Joël Mall. Mais ce dernier était perdu sur le rebond, le Zurichois pouvait pousser le ballon de la tête en direction de son coéquipier Damienus Reverson qui n'avait plus qu'à pousser au fond (28e). Frustrant pour un SFC supérieur jusque-là et qui manquait de peu de reprendre les devants avant la pause (tête de Marco Burch qui manquait de peu le cadre, 38e).

Servette à onze contre dix

La seconde période démarrait sur un petit rythme et était marquée par de nombreux arrêts de jeu. Et des changements. Avec notamment la sortie sur blessure d'Anthony Baron. Jocelyn Gourvennec devait ainsi changer ses plans et abandonner sa défense à trois, pour revenir à quatre derrière avec l'entrée de Téo Allix côté droit. Bradley Mazikou entrait lui à gauche et faisait monter d'un cran Lilian Njoh, alors que Jérémy Guillemenot laissait sa place (60e).

Dennis Hediger opérait lui aussi à quelques changements. Livano Comenencia et Nelson Palacio remplaçaient Chris Kablan et Bledian Krasniqi. Il fallait cependant encore attendre une dizaine de minutes pour voir quelque chose se passer sur la pelouse. Steve Rouiller manquait sa passe pour Marco Burch et celui-ci, en dégageant le ballon avant qu'il ne sorte, lançait Florian Ayé dans la profondeur. L'attaquant français était retenu par Lindrit Kamberi qui était ainsi expulsé pour sa faute de dernier recours (72e).

Servette recevait là l'opportunité de terminer la rencontre à onze contre dix et donc de forcer la décision. Avec notamment l'entrée de Samuel Mraz en attaque à la place du milieu Lamine Fomba (76e). Devant 8340 spectateurs, Servette tentait de pousser, mais se heurtait à un manque d'idées et à une formation zurichoise combattive. Cette dernière manquaient même de repartir avec les trois points lorsqu'Emmanuel Umeh se jouait de Steve Rouiller avant de buter sur Joël Mall (91e).