Didier Tholot: «On n'a jamais été aussi proches du FC Bâle»

À Bâle, où le FC Sion n’a plus gagné en championnat depuis près de trente ans, les Valaisans se présentent ce dimanche avec une confiance nouvelle. Didier Tholot y croit, malgré l’absence de son capitaine.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir parfaitement lancé son année 2026 face à Winterthour mercredi (victoire 2-0), le FC Sion se rend ce dimanche à Bâle où il n'a plus gagné en championnat depuis 1997. A l'époque, Didier Tholot, le coach actuel de la formation sédunoise, se trouvait même sur le terrain. L'attaquant bordelais avait assuré la victoire valaisanne en inscrivant le 1-3 à la 80e.

Depuis, presque chaque déplacement au Parc Saint-Jacques est précédé d'interrogations quant à la fin de cette «malédiction». Didier Tholot, vendredi en conférence de presse, préférait évoquer un autre souvenir créé à Bâle pour préparer la rencontre de ce dimanche. «La dernière fois que j’ai vécu un moment positif sur ce terrain face à Bâle c’était lors de la finale (ndlr: de Coupe de Suisse remportée 3-0 en 2015). Donc on va peut-être prendre cet exemple. Si tu peux le faire en finale de Coupe de Suisse, tu peux le faire en championnat», assure-t-il, rappelant que lors de la dernière visite des Sédunois à Bâle, en Coupe, l'histoire avait failli se répéter.

«On n'a jamais été aussi proches d'eux»

En novembre 2024, les Sédunois menaient en effet 1-2, avant d'être égalisés à la 86e et de s'incliner aux tirs au but. «On était proches de faire quelque chose de très bien. Il faudra s’approcher d’un esprit de Coupe. C'est peut-être l’une des premières fois où on est aussi proches d’eux à cette période de la saison», poursuit Didier Tholot, à qui il n'a pas échappé qu'une victoire ce dimanche, au-delà de briser la malédiction, pourrait permettre à Sion de passer devant Bâle au classement.

Le Bordelais a également remarqué que ce FC Bâle 2025-2026 est largement moins souverain qu'au printemps dernier, alors qu'il filait au titre de champion. En une phrase: qu'il est prenable. «Je trouve cette équipe moins sûre d’elle. Elle a de la qualité, mais elle peut être mise un peu plus en difficulté», analyse le coach valaisan, qui maintient malgré tout la notion d'exploit au moment d'évoquer une éventuelle victoire dimanche. «C'en serait un, car cela reste des équipes très difficiles à jouer chez elles.»

Les Sédunois devront d'ailleurs se passer de leur capitaine et plaque tournante à mi-terrain, Ali Kabacalman, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, pour ce déplacement. «On arrive à une période où beaucoup de joueurs sont à trois cartons. Mais il ne faut pas y penser et jouer. On fera sans lui», réagit Didier Tholot, qui annonce la couleur: «L’idée première sera de jouer, pas d’y aller et de mettre le bus devant le but. Il faudra être très bon pour obtenir un résultat».