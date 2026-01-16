Un espoir du football suisse bientôt en Valais?

Il se dit que le FC Sion pourrait faire revenir un au pays un espoir du football helvétique en manque de temps de jeu à l'étranger. Point sur le mercato valaisan.

Bastien Feller Journaliste Blick

Depuis ce jeudi, le mercato est ouvert en Suisse. Et qui dit marché des transferts, dit habituellement FC Sion. Mais une fois n'est pas coutume, l'hiver devrait être calme en Valais. Même si l'on n'y écarte pas la possibilité de voir des arrivées ou des départs. «Il y aura des ajustements», assure Didier Tholot.

Le premier a d'ailleurs été officialisé ce jeudi, en fin de journée. Le jeune Jurassien Simon Caillet s'est engagé à Sion, en provenance du FC Bâle M21. «On a maintenant un troisième gardien. On a pris le temps, on a trouvé quelqu’un qui nous convient», commente le coach sédunois.

Franck Surdez sur le point de signer à Sion?

Didier Tholot a également laissé planer l'idée d'une arrivée inatendue à Tourbillon. «On sait qu’on cherche un autre profil. Peut-il y avoir une opportunité d’un jeune qui n’était pas une volonté de base? Une opportunité de marché? On ne va en tout cas pas faire d’énorme changement. C'est bien pour ce groupe qui mérite de poursuivre l'aventure», estime le Bordelais.

Cette «opportunité de marché» pourrait-elle se nommer Franck Surdez, ancien international suisse M21 actuellement à La Gantoise que les médias belges envoient à Tourbillon? «Ça peut l'être», sourit Didier Tholot. Egalement dans le sens des arrivées, le directeur sportif Barthélémy Constantin pointait dans nos colonnes l'absence d'un remplaçant digne de ce nom à Numa Lavanchy dans le couloir droit de la défense.

Lui aussi présent en conférence de presse ce vendredi, Nias Hefti a-t-il évoqué cela avec son frère Silvan, inutilisé du côté de Hambourg? «On parle souvent, mais je n’ai pas ça en tête. C’est sans doute un rêve pour nous deux de jouer un jour ensemble, mais je ne sais pas si c’est le bon timing ou pas. Ce n’est pas moi qui m’en occupe», rigole le latéral gauche du FC Sion.

Peu de neige, peu de transferts

Dans le sens des départs, Didier Tholot laisse, là aussi, la porte ouverte. Mais pour des cas bien précis. «On n’est pas à l’abri d’avoir un joueur pas content et de le laisser partir. Cela peut être compréhensible. Sur certains profils, quand il reste cinq mois de contrat, c’est possible d’avoir une demande de prêt ou de transfert», commente-t-il, assurant une dernière fois que l'hiver sera calme. Peu de neige, peu de transferts, un hiver pas comme les autres se profile en Valais.