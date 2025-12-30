«L'Europe, ça fait rêver, mais on a encore du chemin»

Actuellement dans le top 6, le FC Sion veut poursuivre sur sa bonne lancée pour la deuxième partie de saison. Réunis à Brigue pour la reprise des entraînements, les joueurs et le staff savent ce qu'il leur reste à faire pour conserver cette place.

Matthias Davet Journaliste Blick

Deux jours à l'hôtel Olympica de Brigue. Un jour et demi de congé. Neuf jours de camp en Tunisie avec deux matches amicaux avant, la reprise, face à Winterthour à Tourbillon. Voici le programme qu'attend le FC Sion en cette fin d'année 2025 et pour le début de la nouvelle. Un emploi du temps légèrement modifié, à la suite du renvoi de la rencontre face aux Zurichois, qui devait initialement avoir lieu le 20 décembre.

C'est finalement le mercredi 14 janvier que les Valaisans vont rejouer en Super League, quatre jours avant ce qui était prévu. «C'est une question de quelques jours et ça ne change pas grand-chose, tempère Ali Kabacalman. On aurait préféré jouer à la date initiale mais Winterthour a joué avec les règles et c'est tant mieux pour lui.»

Du côté de Jan Kronig, ce retour au jeu est presque une bénédiction. «Je n'aime pas les vacances trop longues en hiver, sourit le défenseur. On était sur une bonne lancée et on aurait bien aimé recevoir Winterthour. Mais au moins, tout le monde a pu profiter, récupérer et on est prêts pour bien recommencer.» Des paroles qu'appuie l'entraîneur Didier Tholot: «Ça m'a clairement fait chier de ne pas jouer contre eux mais on ne peut pas revenir en arrière. Il faut plutôt se dire qu'on a la chance de creuser l'écart.» Pour cela, trois points à Tourbillon feraient du bien.

Échange de compliments

Surtout que la première partie de saison a été positive pour le FC Sion. «Je suis très content, puisque les objectifs à mi-chemin sont remplis, à savoir être dans le top 6 et dans le même wagon que ceux de devant, rappelle Barthélémy Constantin, directeur sportif. À nous d'avoir cette continuité pour que ce bilan compte vraiment.»

Là où tout le monde se rejoint dans le Haut-Valais, c'est dans l'avancée du club cette saison. Entraîneur et directeur sportif se complimentent parmi. «Je tiens à adresser mes féliciations à Didier et tout son staff puisqu'il y a une grande amélioration dans la jouerie», appuie Barthélémy Constantin. «Et moi, je remercie Barth mais c'est tout le club qu'il faut féliciter pour notre place en première partie de tableau.»

Un mercato sans grosse révolution

Après les compliments, place au travail. «Ici à Brigue, on aura la chance de gagner du temps avec 5-6 entraînements en un jour et demi, se réjouit Didier Tholot. On a dû certes modifier notre camp avec, pour but, d'arriver face à Winterthour avec de la fraîcheur. D'expérience, si tu arrives à gagner des matches, c'est mieux pour travailler.» Cela montre à quel point la victoire face aux Zurichois en reprise est importante pour le coach français.

Pourra-t-il, à ce moment, compter sur de nouveaux joueurs? En tout cas, Barth Constantin travaille toute la saison pour «ne pas rester sur le quai au moment où le train part». Le directeur sportif précise qu'aucun gros changement n'est prévu dans le vestiaire de Tourbillon, mais que certains postes seront renforcés. «On sait par exemple qu'il nous faut un back-up pour Numa Lavanchy», détaille le dirigeant, sachant qu'un pépin avec son arrière droit pourrait coûter cher.

L'Europe de retour à Tourbillon?

Surtout qu'au moment de parler des objectifs pour la fin de saison, Barthélémy Constantin parle toujours de top 6, mais «il y a une réelle possibilité d'aller chercher davantage». Est-ce à croire que l'Europe pourrait faire son retour à Tourbillon? «Bien sûr, l'Europe fait rêver tout supporter et tout acteur dans le monde du football, répond-il. Mais on a encore du chemin et à nous de continuer à très bien travailler.» Quant à la Coupe de Suisse, où Sion est toujours engagé et va disputer son quart de finale le 3 février face à GC, «chaque année j'ai envie de la ramener en Valais».

Pour que le FC Sion y parvienne, les joueurs et l'entraîneur sont du même avis: il faudra être plus fort dans les moments faibles. «Il faut rester concentré quand on marque et qu'on s'appuie sur ce but, pas qu'on remette notre adversaire dans le match», développe Jan Kronig. Si Didier Tholot affirme qu'il y a «plein de choses» à améliorer pour son équipe, c'est également cet aspect qu'il met en avant, comme une résolution de l'année 2026.