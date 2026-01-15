L'émotion a été vive mercredi soir à Tourbillon, où Sion a battu Winterthour (2-0). La cérémonie en mémoire des victimes de Crans-Montana a été parfaitement orchestrée par Christian Constantin, lequel s'est exprimé au micro de Blick.

Alain Kunz

Lorsque Tanguy Nef, Daniel Yule et Marc Rochat apparaissent avec des couronnes de fleurs dans le rond central, leurs visages sont figés. L’instant est lourd, éprouvant, même pour ces cracks du slalom issus de trois cantons — Genève, Valais et Vaud. Mais que représente leur émotion face à celle de Joël Rey, qui a perdu sa fille de 24 ans dans l’incendie de Crans-Montana? Une jeune femme qui travaillait pour le bureau d'architecture du président du FC Sion, Christian Constantin.

Puis le football reprend ses droits. Sion s’impose 2-0 face à la lanterne rouge Winterthour et grimpe à la cinquième place du classement.

Mais tout ceci était secondaire, ce mercredi soir.

«Malheureusement, nous devons désormais vivre avec la perte de tant de filles et de fils, de frères et de sœurs, d’amies et d’amis», confie un Christian Constantin pensif. «Mais la vie continue. Nous avons simplement essayé de faire vivre un petit moment de souvenir.»

Un petit réconfort pour le Valais?

Christian Constantin s’attend à un mois de janvier difficile, pour lui comme pour son équipe. «Je pense que tout le mois restera marqué par cette tragédie. Bien sûr, la vie continue, que l’on ait le cœur brisé ou non. Par le football, nous voulons tenter d’apporter un peu de réconfort à ce canton qui souffre — même si ce ne sera jamais vraiment suffisant.»

Habituellement nerveux avant un match, Jan Kronig, le Haut-Valaisan du vestiaire sédunois, a vécu une soirée différente. «D’ordinaire, j’ai toujours un peu de trac avant une rencontre. Cette fois, il avait disparu. Il n’y avait que de l’émotion et de la tristesse. Se concentrer sur le match était très difficile.»

Auteur du but décisif, Winsley Boteli affichait lui aussi une retenue inhabituelle. «Nous avons joué ce match pour les personnes qui ont perdu la vie. Nous nous sommes battus pour elles», explique-t-il. Avant de retrouver un rire franc lorsqu’on l’interroge sur son appareil dentaire, qu’il devra encore porter pendant un an et demi.

Une cérémonie bien au-delà du cadre sportif

La cérémonie n’a pas laissé indifférents non plus les visiteurs. «Cette tragédie nous touche tous. Le Valais n’est pas le seul à être en deuil», souligne Patrick Rahmen, l’entraîneur bâlois de Winterthour. Trouver les mots est difficile, selon lui, lorsqu’autant de jeunes vies sont fauchées. «Il s’est passé quelque chose en moi pendant cette cérémonie très émouvante, surtout quand j’ai vu les noms de ces jeunes s’afficher sur l’écran géant.»

Et le plus fou dans cette histoire? La raison même de la présence de l’équipe suisse de slalom à Tourbillon. Christian Constantin avait demandé à Justin Murisier s’il pouvait venir accompagné de Marco Odermatt. «Justin m’a répondu que ce n’était pas possible, qu’il devait se concentrer sur sa qualification pour les courses olympiques, par exemple. Mais il m’a dit qu’il allait voir si les techniciens pouvaient venir.»

Pourquoi eux? Parce qu’ils s’entraînent tout près. À Crans-Montana.