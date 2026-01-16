Adrien Rabiot offre la victoire à Milan face à Côme

Grâce à sa victoire contre Côme, l'AC Milan reste dans le sillage de son rival interiste. C'est Adrien Rabiot qui a fait la différence chez les Rossoneri.

Gian-Andri Baumgartner

Adrien Rabiot n’est pas vraiment réputé pour son sens du but. Depuis son retour à l’AC Milan, il n’avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en 16 matches. Jeudi soir, dans la fraîcheur du Stadio Giuseppe Sinigaglia de Côme, le Français a toutefois corrigé ses statistiques.

Auteur d’un doublé en seconde période, Adrien Rabiot a été le grand artisan du succès 3-1 des Milanais. Une victoire précieuse, qui permet à l'AC Milan de revenir à trois longueurs de son grand rival et leader du championnat, l’Inter.

Mais ce succès à l’extérieur, tout près de la frontière suisse, doit aussi beaucoup à Mike Maignan. Le gardien français a multiplié les arrêts, parfois miraculeux, après l’ouverture du score de Côme, maintenant son équipe en vie. Juste avant la pause, Christopher Nkunku a égalisé sur penalty, de manière quelque peu heureuse, relançant ainsi le match. Le joueur fauché dans la surface: Adrien Rabiot.

Côté suisse, la contribution est restée marginale. Ardon Jashari et Zachary Athekame ne sont entrés en jeu qu’à la 86e minute. Niclas Füllkrug, en revanche, a surpris en disputant une vingtaine de minutes. Selon les médias, l’attaquant allemand s’était fracturé un orteil le week-end dernier face à la Fiorentina (1-1) et devait observer au moins deux semaines de repos. Son retour est finalement intervenu bien plus tôt que prévu.